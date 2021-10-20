這年頭在民進黨政府當官，學經歷、能力與品操都不重要，只要懂得表態反中，官位亨通，吃香喝辣。堂堂中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥公開講不知道大陸是哪一個國家，迎合蔡英文總統「兩岸互不隸屬」說法，馬上獲得綠營一片掌聲！

陳宗彥真的不知道大陸就是中國大陸嗎？從記者會反射性回覆提問「所以你說有從『中國』回來的民眾是不是？」顯然陳宗彥很清楚記者所問，明確指的就是中國，只是故意要向全國觀眾展現反中意志，讓小英總統看到他的表態。

陳宗彥不只是防疫副指揮官，更是內政部政務次長，如果他不知道大陸就是中國大陸，難道他不認識邱太三是中華民國大陸委員會主委，難不成邱是「中國委員會」主委？陳宗彥的矯情、輕浮，除了凸顯老大心態，明顯是在向蔡總統及綠營獨派展現他更獨的反中意識形態。

憲法及《兩岸人民關係條例》明訂台灣地區與大陸地區人民往來之法律規範，稍有法律常識的人都知道，大陸指的當然是中國大陸。陳宗彥並非第一天從政，利用國人打大陸疫苗登錄小黃卡問題，把防疫記者會當作政治跳板，這種官沒官樣、不問官箴，只想把反中意識升至最高點，在綠營一片掌聲中，再次樹立百官學習樣板。

指揮官陳時中曾在記者會中面對中國大陸想捐疫苗給台灣問題，酸言酸語回應「他們沒打的，我們有一點興趣；他們在打的，我們不敢用。」副指揮官陳宗彥有樣學樣，公開嗆不知道大陸是哪一個國家，狠勁比起陳時中有過之無不及，網路聲量也一夕高漲。足證綠營為官之道無他，只要反中保證升官！