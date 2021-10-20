大陸海協會副會長孫亞夫表示，中共堅持和平統一，若武統台灣，一定是被台獨和外部勢力干預「逼出來的」，他呼籲台灣民眾為前途著想，千萬不要走入歷史誤區。孫亞夫的提醒相當懇切，也反映陸方對台心態複雜，更重要的訊息是，透露出北京對2024選舉重要性的認知。

「逼」大陸動武的時間點

2024年1月將舉行總統大選，同年11月美國總統大選，兩場選舉的結果，將決定台美未來4年的走向，並牽動台海和戰安危。假如2024民進黨繼續勝選執政，美國由共和黨奪回政權，將是對台海和平最不利的結果，孫亞夫口中「逼」大陸動武的時間點，很可能指的就是這個時候。

第一，蔡政府執政8年，2024年台灣若改變政黨8年輪替一次魔咒，不僅代表台灣將走上民進黨「一黨獨大」不歸路，也意味主張兩岸永久分離的政黨獲得民意支持，帶領台灣繼續在對抗大陸的道路上前進。第二，拜登若執政不利，川普與共和黨反中勢力捲土重來，蓬佩奧、博明等人重返白宮，就意味華府理性建制派已無立足之地，強硬抗中路線成為美國政壇主流。

已故中共元老任仲夷之孫任意（筆名為「兔主席」），日前曾發表文章預測台海情勢，同樣地提及共和黨、川普勢力若東山再起，很可能以瘋狂的挺台言行刺激北京動武，再反手對大陸實施制裁、封鎖。上述劇情絕非空穴來風，去年美國大選前後，美軍參謀長就因擔心川普挑起中美衝突而主動向解放軍澄清，美國駐聯合國大使克拉芙特訪台喊卡，及蓬佩奧擬在卸任前訪問台灣的傳聞，已隱隱透出當時台海瀰漫著極不尋常的氣息。

做最壞準備、爭取最好結果，相信北京對台政策也不例外，和平統一的最優先性已在習近平辛亥110周年講話中再次重申，而「武統」始終是最壞準備，因應最不利的情形。相較於2024台美選舉週期出現的風險和不確定，北京若2022成功召開二十大，習核心體制更趨穩固，中國大陸在2024反而處於穩定的政治週期。因此，對北京而言，2024最好的結果，是由國民黨、民眾黨或在野聯盟執政、兩岸回到九二共識恢復交流合作，拜登政府也能連任、華府建制派依舊維持中美競合並存的基本格局。

陸應對台釋「和平條件」

「逆週期調控」的經濟政策概念可以引入兩岸關係中，「逆週期調控」的基本涵義是，由政府透過主動的政策介入，減緩經濟進入衰退週期的風險。就台海情勢而言，有「長週期」和「短週期」之分。和平統一、一國兩制、不放棄使用武力，是大陸對台長週期的主軸，不因中共領導人更迭而變化，大陸的短週期，至少未來5年內仍處於「習核心」的穩定週期之中。而台灣、美國雖有4年一度民選體制造成的短週期變動性，但雙方也有長週期的台海主張，例如：台灣主流民意仍希望兩岸和平，不論藍綠政見有何差異，最後都會回到和平上來說服選民；美國一貫維持兩岸長期分治格局，遏制中國已成為長週期特徵。

從美中關係宏觀角度觀察，雙方進入「競大於合」的長週期雖難以避免，但如果大陸抓住拜登政府較為理性、美國抗中民粹尚未全盤主導的時機，盡量降低提前爆發衝突的風險，就能爭取到更長時間「戰略機遇期」，以實現內部經濟轉型與核心科技突破。同理，在蔡政府兩岸政策盡失民心的氛圍下，讓台灣人民2024把主張台獨、聯美抗中的民進黨趕下台，這不僅可以避免川普勢力再起後的台海戰爭危機，也能夠為未來和平解決兩岸爭議，積累更多優勢、減低更多成本。

北京希望台灣接受一個中國原則，兩岸政治關係能有所突破，但此時更重要的是「逆週期調控」，先拆除戰爭引信、挽救台海和平，塑造有利的政治週期，避免墜入衝突週期，而不是追求超前的政治目標。回想2018年底民進黨兵敗如山倒，卻因「台灣方案」撿到槍而逆轉勝，改善兩岸關係的寶貴窗口期就此錯過，陷入危局至今，這個教訓應該記取。

和平、富裕是人心嚮往，全世界都擔心台海衝突，台灣當然更擔心，大陸宜多對台灣突出「和平的條件」，對美國則強調合作、淡化鬥爭，過了2024這一關，很多問題就更有機會迎刃而解。