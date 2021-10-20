駐德代表謝志偉日前在臉書發表「國旗告白」，公然指稱：「我們手上所舉的你們的國旗，幾十年沒褪色而越來越鮮紅，還有一個別的原因，因為我們一邊舉一邊吐血」！

立法院外交委員會15日發函外交部，要求謝志偉近期返國向立法院做業務報告並備詢。外交部長吳釗燮18日在立法院外委會以德國大選及防疫隔離為託辭，沒有同意要謝志偉返國報告。吳釗燮甚至反問立委：「他拿著國旗心裡想著台灣，這有什麼錯？」同時稱讚謝志偉工作表現甚佳。

吳釗燮的發言分明是在包庇謝志偉，並且企圖模糊焦點。因為謝志偉手裡拿著的並不是中華民國的「國旗」；心裡想的也並不是台灣；而且吳釗燮說謝志偉工作表現甚佳也有可議之處。

第一，謝志偉臉書原文是「我們」舉著「你們」的國旗！這句話有「人」「我」之分。意思就是，這面國旗是「你們」的國旗，不是「我們」的國旗！

第二，謝志偉在臉書上貼出的照片，手中握著的是「台灣獨立」布條。這才是謝志偉心中所想的。所以吳釗燮應該說「他拿著台獨布條，心裡想著台獨」，而不是「他拿著國旗心裡想著台灣」。

第三，吳釗燮指出，謝志偉在當地與政府、政黨、國會議員溝通，「他的表現是超乎其他代表」。

如果謝志偉的工作表現是「超乎其他代表」，那麼吳部長應該具體列舉謝志偉有哪些工作績效？是提升我國在德國的國際地位？還是改善我駐德國代表處的待遇，包括獲得外交特權及禮遇？

如果謝志偉工作表現良好，為何去年我國捐贈德國一百萬片醫療口罩，德國政府發言人在公開的記者會上卻完全不提台灣，只以「感謝其他國家幫助」一句話帶過？

謝志偉如此的工作表現如果堪稱「超乎其他代表」，那麼那些「其他的代表」是不是個個尸位素餐，應該集體撤換呢？

公務人員考績法施行細則第 13 條第2款第2項規定，「違反紀律或言行不檢，致損害公務人員聲譽，或誣陷侮辱同事，有確實證據者」，記大過一次。

謝志偉引起公憤及軒然大波的言行，是否構成記大過的條件有待公論。而吳釗燮非但不將謝志偉的案件提交外交部考績委員會審議，更阻擋謝志偉返國赴立法院接受公論。吳釗燮的行為是否適當，恐怕也應該接受公論。

（作者為退休外交官）

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