高雄城中城發生大火慘案，危樓老樓與居住正義的住宅問題，再度引發各界議論。高市府及內政部在案發後，初步將城中城消防以及管理上的部分問題，歸因於城中城「沒有成立管委會」所導致。接著高雄市長陳其邁還下令，10天內清查高雄市內的34棟老舊大樓，並將沒有設立管委會的老舊複合式住宅列為稽查重點。

但行政單位此舉的言下之意，不就是要把意外責任推給管委會這個小衙門嗎？也不只是陳其邁，內政部長徐國勇與許多縣市首長在城中城大火之後，也紛紛跟進盤點轄區內沒有設立管委會的老舊大樓，要將這些大樓列為重點檢查對象。可是把責任都推給管委會，那政府這個大衙門的責任在哪裡？

先不提那些真的沒有管委會，然後管理出問題的大樓。政府難道真的以為有了管委會之後，民眾的居住安全就會提升了嗎？有多少大樓是有管委會但消防設備依舊不合格、公共空間和逃生走道都堆滿雜物的？又有多少管委會是一邊跟民眾收取管理費，但另一邊遇到問題卻又一拖再拖，甚至最後就擺爛不處理的？

有個朋友住的新北市花X新城社區，就遇到類似的問題。而且這個社區更複雜的情況是，社區雖然有一個專門管社區公共事務的大的管委會，可是有些大樓又有另外的大樓管委會，但有些大樓則沒有自己的管委會。

那個社區裡面有一棟住戶非常多的翰X樓。該棟大樓的部分住戶，因為公共空間的磁磚和天花板殘破不堪、許多老舊管線外露，公共空間與逃生路線也時不時就有住戶堆放雜物。可是這些問題呈報給管委會，社區管委會就說，因為該棟大樓沒有成立自己的管委會，可是這些應該是大樓住戶要自己成立管委會處理的事情，所以社區管委會覺得不是他們的責任，就不去處理；後來住戶沒辦法，又將這個情況通報給市府單位，希望公家單位的公權力能夠介入輔導。

但市府單位就回公文說，這個應該要交給管委會處理，所以又通報社區管委會，要社區管委會協助住戶成立管委會之後，再看怎麼協調處理。於是一顆皮球就這樣踢過來又踢過去，那最後住戶的問題有沒有解決？沒有。沒人管的危樓老樓，就還是沒人管的危樓老樓。每天生活得提心吊膽的住戶，就繼續提心吊膽過日子，祈禱壞事不要發生在自己住的地方。

何況就算很多大樓真的有管委會，但管委會畢竟不是一個真的具有公權力的公家組織。管委會要能夠做成有法律效力的決議，就必須要有一定比例的區分所有權人出席區分所有權人會議，再有一定比例的人數贊成某一項決議，該項決議才能執行。所以在實務的運作上，有些住戶有時在碰到需要管委會來執行的大樓相關公共問題，是非常難進行又曠日廢時的。

當城中城這樣的公安意外發生之後，政府第一時間就急著把矛頭指向管委會，那政府把管委會的局限和自己的責任放在哪裡？

（作者為口譯工作者）

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