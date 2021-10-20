言猶在耳當年蔡英文高喊「年金不改，破產在即」。隨著年金改革陣痛後，反而不進則退！台灣退休金制度徹底輸大陸。如果連最基本退休老養水準都能如此落後，難怪當年被質疑根本不是在改革而是鬥爭。

談到科學計算的年金改革，根據美國人力資源顧問業者美世公司（Mercer）評比全球43個國家和地區的退休金體系，冰島今年首度列入評比就獨占鰲頭，擠下過去10年占據前兩名的荷蘭與丹麥。今年評比也首度納入台灣，排名第34、倒數第10，在亞洲四小龍僅高於南韓，中國大陸則排名第28。

原來我們一直在退步！蔡英文曾說：「我們不能忘記，還有一個快要破產的年金制度，正在等待我們挽救。」反思民進黨當年一刀砍的改革思維，再回看OECD的標準，有些國家所得替代率高於80%，甚至美國國會的報告書中，也有細算勞工退休後合宜生活的所得替代率都是70%起跳。所以當年年金改革，是在讓台灣變成下流老人社會嗎？

試問目前軍公教砍到所得替代率只剩60%，在這標準下勞工所得替代率還能拉高到70%嗎？難怪台灣退休金水準徹底輸大陸。這算哪門子改革？民進黨真的很會騙！