兩年前有位在廣東的台商，其高中女兒至大陸探親。假日時，台商對其女兒表示，欲帶其至國父故居參觀。其女一臉茫然回答：國父是誰？驚訝莫名的台商解釋：國父就是孫中山啊！其女竟再反問：孫中山又是誰？

類似這樣令我們這幾代人根本無法置信的事實，竟然發生於現階段的台灣各個角落。究其實，這已不是單純個別學生的問題，而是普遍去中國化歷史教育所衍生出對國史的疏離，甚至是仇視的現象。無怪乎，作家吳淡如會感慨指出其女不知誰是孫中山，企業家郭台銘的女兒不曉得岳飛是何許人也！

以下試舉目前在國中教育現場的某版本，有關辛亥革命的文本：

清末革命運動：1894年（光緒20年），孫中山受到甲午戰爭中國戰敗的刺激，在夏威夷檀香山建立興中會，鼓吹革命。1905年（光緒31年），結合其他革命團體，在日本東京組成中國革命同盟會（簡稱「同盟會」）。同盟會成立後，擴大宣傳革命理念，密集發動武裝起事。後來清廷雖也推動「預備立憲」，試圖挽回民心，但表現令人失望，反而留給革命派可乘之機。

建立民國：1911年（辛亥年），清廷宣布鐵路收歸國有，引發各地士紳抗爭。10月10日，湖北武昌的革命派趁機發動武裝起事，一舉成功。各地立憲派人士紛紛轉向響應，促成許多省分宣告獨立，脫離清廷，史稱「辛亥革命」。民國元年元旦，中華民國臨時政府在南京成立，孫中山就任臨時大總統，中華民國正式誕生。

辛亥革命的意義：辛亥革命匯集多方力量，終結中國兩千多年的帝制時期，轉而宣示國家主權屬於「國民全體」，建立了嶄新的民主共和體制。雖然這場革命改變中國的國家型態，但起事倉促，未能充分鞏固「主權在民」的立國宏規。

該版本談辛亥革命，廣義的字數只有400個字，其中史實的敘述只有298字，但史論竟達102字。以298字根本無法讓學子們掌握辛亥革命的完整史實與來龍去脈，當他們仍處一知半解之際，突然間，立刻引入了作者自以為是，那種只見秋毫不見輿薪的史觀：「雖然這場革命改變中國的國家型態，但起事倉促，未能充分鞏固『主權在民』的立國宏規。」硬是加強諸於學生歷史記憶中，從而對辛亥革命產生刻版印象。

在現行舉世所無的歷史課綱下，而製作的歷史教科書，它們之所以強行問世，加諸於學子，追求的目標可謂路人皆知，乃欲達「去中國化」。但城門失火，卻殃及池魚。對現今與未來的歷史教育，埋下了不可抹滅的傷害：

一、缺乏歷史敘述的脈絡：歷史學首重的必然是事件的前因後果，並盡力建構其因果的完整關係，尤其是史學強調「孤證不能成立」和過度類推的謬誤，必須一分證據，講一分的話。可是短短400字的文本，根本無法做到嚴謹的歷史敘述。例如談武昌起義的原因，就只提到是「清廷宣布鐵路收歸國有，引發各地士紳抗爭。10月10日，湖北 武昌的革命派趁機發動武裝起事，一舉成功。」這種過度簡化的敘述，也是歷史教育的重大危機。

二、去歷史化：在現行歷史教育時數大幅度刪減，以及文本內容同時濃縮，加上撰寫者時而加入偏頗觀點的多重影響下，幾乎完全失去了原本應該傳達給學生的歷史知識，這就是不顧專業去歷史化，最後將產生眾多「史盲」。

三、沒有臉譜的教科書：歷史學有其研究的重點，包括時間與人，捨掉人為主體之外，史學毫無存在價值，是故歷史學乃是為人文學。質言之，歷史的傳遞，必須是以人為中心的知識建構。一個故事之所以能引發共鳴，人物的呈現是其關鍵。但吾人檢視文本，除了孫中山一人之外，完全不見任何其他的歷史人物，在這段關鍵性的中國革命史，扮演任何角色，如黃興、陸皓東、黎元洪等。歷史學上的人、事、時、地等，重要的學術原則，在文本裡完全失去作用。至此，我們可以稱呼這份文本是「沒有臉譜」的教科書。

四、「仇中親日」的史觀。其實，淡忘歷史，也就罷了，但可怕的是製造對歷史錯誤的解讀。由於現行執政者為逞個人私欲，仍極力地製造仇中恨中，進而美化列強如日本對於中國與台灣侵略的正當性，在教科書裡俯拾皆是，忘記了侵略戰爭譴責的普世價值。所以諸如近日來一本以《八國聯軍乃正義之師》的書籍，在台灣出版，最後引發了華人社會的側目與撻伐。它之所以敢冒天下之大不韙，究其實與台灣去中國化教科書，真有著表裡呼應之效，也就不足為奇了。

總之，在現行仇中、媚日的史觀與去中國化歷史教育下，學生們不認識國父與孫中山，歷史程度的低落絕不是最下限。我們可以預見，其崩壞勢必一波接著一波挑戰底限，諸如中研院某前研究員竟然指稱：「中共在1895年把台灣割讓給日本」的張冠李戴笑話，必將層出不窮。不過究竟如何撥亂反正，卻要等待有志之士揭竿群起！（作者為嘉義大學應用歷史系教授）