在立法院第10屆第4會期自9月展開的同時，為遵循《國家語言發展法》的規定，立法院於議場內安排了閩南語、客語的「口譯」人員，並於上9月27日進行首次「試辦」。孰料當天，即發生立委陳柏惟批評國防部長邱國正「明明聽得懂閩南語，卻裝作聽不懂」，還說邱國正「鴨霸」的「口疫」事件。

隔日適逢教師節，立法院發布新聞稿表示：該院於9月27日依法首次「試辦」國家語言通譯服務與設備提供，立委陳柏惟乃申請在國防外交委員會上首次使用。然或因新制度上路前「溝通未足」，引起陳柏惟委員與國防部邱國正部長間，針對質詢使用語言的爭論。立法院秘書長林志嘉於是表示，將「暫緩」執行通譯服務，加強「溝通」後再行，以實現該院推廣多元語言及母語使用的美意。

由首日的「試辦」隨即滋事引發「口疫」，到隔天的立法院火速以「溝通未足」為由，斷然決定「暫緩」執行「國家語言」通譯服務，立法院好似忘了《國家語言發展法》是由該院於2018年12月25日三讀通過，且自2019年1月9日 公布施行。再溯其源，該法早自2007年2月2日即由行政院文化建設委員會首次提出全文共12條。其後，再於2017年7月3日，由文化部再次提出全文共16條。前後歷程近15年，立法院的「溝通未足」四字，好似在直接嘲諷《國家語言發展法》之「國家語言尊榮感、國家語言生活化、國家語言學習力、國家語言應用力」的「溝通未足」！

《國家語言發展法》第4條規定：「國家語言一律平等，國民使用國家語言應不受歧視或限制。」第3條定義：「本法所稱國家語言，指台灣各固有族群使用之自然語言及台灣手語。易言之，無論是華、閩、客、原住民……等語言一律平等。」如此，方符合「尊重國家多元文化之精神，促進國家語言之傳承、復振及發展」之立法意旨。

基此，立委陳柏惟批評國防部長邱國正「明明聽得懂閩南語，卻裝作聽不懂」，顯已歧視、限制、侵犯了國防部長邱國正的「自然語言」使用權。至於立法院的「溝通未足」之說，是否反凸顯了「多元語言的存在，不僅沒有促進溝通，反滋生事端」的可預見之集體風險？

台灣已策定在2030要成為「雙語」國家，明（2022）年8月1日起，教育部又將要依《國家語言發展法》第9條第2項之規定：於12年國民基本教育課程綱要總綱，自國小、國中，以及高中等各學校一年級開始實施後三年，施行「國家語言部定課程」。據此已可想見，始自立法院的「溝通未足」窘況，將會如何的在台灣遍地開花！

至於立委范雲的強烈主張中央研究院改換其外語名稱一案，雖與《國家語言發展法》無關，但該案畢竟涉及「國家」最高研究機構的法定名稱。由於Academia Sinica（拉丁文）自1928年起，即是中研院的法定外語名，自有其絕對之百年品牌價值。其就與國立「故宮」博物院一樣，兩者之誕生名，與「台灣」並無直接相關。而當國立「故宮」博物院（National Palace Museum）自1925年10月10日起即已聞名於世，未知范雲是否也打算想堅持改名一下？

其實，若真想「純粹化」台灣，則不妨由陳柏惟與范雲帶頭，從此改名為Tan Pik-i 和Huan Hun，如果他們沒有因此深化「溝通未足」的問題，則「雙語」國家台灣的《國家語言發展法》，才可能有機會真正擁有「國家語言尊榮感、國家語言生活化、國家語言學習力、國家語言應用力」！（作者為台師大教授）

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