平津戰役，起自共軍楊成武兵團於11月29日進攻張家口，至1949年1月31，日華北「勦匪」總司令傅作義指揮的部隊撤出北平，接受中共的改編為止，為時64天。

遼瀋戰役結束，下一目標便是平津，在遼瀋戰役結束的第3天，即11月4日晚，蔣介石召集高級將領會商，到會者有國防部長何應欽，及傅作義、張治中、劉斐、鄧文儀、徐永昌等，首先蔣說明共黨已得東北，蘇聯直接支持下之李立三，林彪等，必先趨熱河，繼而察綏，然後再對平津。蔣氏此一判斷誤矣。

即由何應欽報告傍晚國防部會議情形，關於華北方面之擬議：

對華北軍事鹹主上計，撤青島與徐州，聯合攻擊陳毅股（在山東）；中計撤海州以助徐州；下計放棄平津，撤察綏，但希望西北軍隊（按應指傅軍）撤西北，而其他軍隊（按應指中央軍）撤華中。

何報告畢，傅作義問劉斐意見如何？劉斐謂如能以天津作根據，南下過黃河，可與徐州、青島合攻陳毅，亦為勝圖：因吾人船少，大軍無法輸送。但如西去，在大同能與太原打通，亦可持久。且雲以彼觀察，可能林彪軍先來平津，聶榮臻股向察綏。鄧文儀謂天津只有20日糧，北平亦僅1月糧，此兩地400萬人口糧食即成問題，所以北平學生已在主張應宣布北平為不設防城。最近共方廣播即將以大量空軍轟北平，因之人心更為震動，意即北平難守也。

蔣介石問徐永昌對將來華北軍事作戰有何意見？徐以為敵人作戰不需後路，我則無此素養，必須保有可恃的後路，官兵心情方安。所以在綏遠、包頭及其以西也好，在青島也好，須及早切實計畫而預為之備。軍心既固，作戰自然有力而可持久。至由津指濟，固為勝著，但敵今時交通實較我為便，如為黃河所限，又有大敵據守，後路未見固也。蔣亦以黃河阻礙太大。蔣氏顯然同意徐的最後意見。

會議情形，據張治中回憶：是日晚餐後，談平津問題，主要是何應欽表示主張撤退平津兵力，全部南下，或部分撤到察綏，部分南下。傅緊皺著眉頭，露出不安的神態。蔣問傅的意見，傅連說：「很困難，很困難！」蔣看這情形，只得說：「明天再談。」次日上午，蔣約張治中談話，詢其意見，張說：「這個仗絕對不能再打下去了」，並主張由蔣來倡導和平。蔣謂：「要和我就得下野，但是現在不是我下野的時候。」張說：「現在如果不講和，將來我們一定失敗。」蔣云：「革命黨人是不怕失敗的」。並告訴張以後不要再談和平的事。

張治中與共謀和之意，乃為與中共「劃疆而治」。此與馬歇爾之最後計畫相近。蔣以為「此為必不可能之事」。

同日，蔣再約傅商談，告以華北必須固守，非萬不得已不得放棄，並以全權任其決定。蔣於6日召見何應欽、顧祝同商華北軍事方略，決令傅固守，並增加其兵力。繼與傅談，說明華北不能放棄，並以全權交彼，切勿有所顧慮。

以上何應欽報告之國防部所議三計，結果是採取中計，即為兩日後（11月6日）淮海戰役的開始。劉斐判斷林彪軍先來平津，則至準確，其對華北國軍西撤或南下的意見，則為上、下兩計。而徐氏的意見，對部隊的安全，多所顧慮，傾向審慎。最後的辦法，是蔣之必須固守華北。

蓋此時共軍提前發動淮海戰役，蔣之決定固守華北，顯為減輕淮海戰役之壓力。可說是沒有辦法的辦法。其後事實證明這個辦法失敗甚慘，華北全軍覆沒。

【未完待續，蔣世安專欄每周四刊出】