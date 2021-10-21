大陸真的這麼好賺嗎？

近年台灣輿論，不管是影視娛樂業、電子科技業、金融業，都在問這個問題，台灣商業類雜誌也無數次做過類似選題。

也因此在論壇上，最近幾年「去中國大陸工作，薪資沒有想像的高」，這類提醒台灣年輕人的文章，漸漸多過「去大陸就高薪」。

但在大陸輿論場中，「台灣人都還以為大陸很窮」是一個長期刻板印象。

2008年後兩岸交流打開大門，大批陸客及陸生赴台，從那一刻起在大陸論壇如豆瓣(及後來的知乎)上，「去了台灣，感覺基礎建設不行，感覺很窮」是一類；「台灣人都還以為大陸很窮」是另一項。

台灣青年，窮嗎？

大陸社會對「台灣感覺很窮」的印象，一是對比出遊的大陸人民之廣大消費力，二是基礎建設，三是太多台灣人因為「經濟不佳」跑大陸工作。

講起「台灣年輕人低薪」，大陸網上大約都知道「22K」(四千多至五千元人民幣)，但一般不太明白具體情況。畢竟這薪資在大陸一線城市，雖是低，但以大學畢業生來說並不過分。

台灣的青年低薪困境，根源不是「起薪」、更不會讓你「吃不起飯」，而是上升空間、未來可發展性的問題。

根據台灣勞動部門統計，2020年大學畢業生起薪，平均為兩萬九台幣，也就是六千元人民幣左右。以台北來說，這在應屆畢業生中數不高、也不算低的中間水平。

而根據台灣政府部門的「薪情平台」上，30至39歲的世代中，「中位數薪資」為四萬四台幣(約為九千七人民幣)。

進一步分析行業類別，可以發現，金融保險業、醫療業、製造業及科技業等高於這薪資，但多數行業是低於這薪資的，也就是台灣常說的「台積電撐台灣」。特定行業在台灣才賺錢，其他專業發展相對停滯。

但金融、醫療、科技在中國大陸一線城市同樣太賺錢，許多中階主管的薪資也比台灣高出許多，所以就算是在台灣「偏高薪」，人才仍會流失。

而在台灣其他領域的年輕人(比如幼兒教育、傳媒類、服務業)，畢業時拿個三萬台幣，到了30歲，八年過去，可能「提升」為三萬五台幣，漲幅微小。因此，選擇去大陸城市更是常態。

「上升空間大」，在台灣，許多台資企業亦會用這個說法挖角台灣人外派大陸。

台灣青年看大陸，窮嗎？

「為什麼部分台灣人覺得大部分大陸地區都特別貧窮和落後」，這問題是知乎上萬年不退的流行問題，就如同大陸媒體分析過數次「台灣真實的經濟水平怎麼樣」，一直討論，一直困惑。

在台灣的論壇中，過去一年與「中國大陸窮」有關的熱門帖子中，非常少將「窮」與「整個中國大陸」連在一起的表述。而是「上海很多人仍很窮」，這樣的表態多出現在討論兩岸薪資的情況。

討論兩岸薪資，比如「上海應屆畢業生薪資」、「北京平均薪資」等在台灣網路上一直很熱門。而在「很多大陸人收入很低」、「上海基層很窮」的相關論述中，大多是基於對討論版上「大陸/上海薪資比台灣高」的反駁(比如「上海很多人收入高，但服務員薪資很低」)。

更有意思的是，在這類兩岸薪資對比中，「科技業」(面板、晶片)往往佔到最多討論。其一是「台積電」一直是台灣新聞的熱門詞，科技業也是台灣民眾驕傲的，這也是台灣人才外流的重災區。且在薪資比較的討論區中，以男性用戶佔多數。

其二是，台灣的強勢產業到底有沒有「輸人」的情緒。這在台灣面對中國大陸時普遍會存在的。

直言之，台灣網路上對大陸一些不理性的認知，大多建立在政治對立(台海問題)的情緒中，比如日前網路上對大陸脫貧新聞的質疑，就事論事的不多，而會扯上香港、台灣的問題等。

「中國大陸窮」，一個簡單的刻板印象下，其實更多的是時代變遷下，台灣青年面對大陸，在「明白經濟現實」與「政治情緒中」的糾葛。（郭雪筠/台北女孩）

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