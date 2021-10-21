民進黨連日來陷入「線民」「特務」的大風暴，黃國書、江鵬堅、謝長廷……愈來愈多人捲入其中，身兼民進黨主席的蔡英文總統昨（20）日在中常會上強調轉型正義初心「並非清算，更非鬥爭，而是讓威權統治機關所犯下的過錯，可以被揭露」。講這番話有點遲了，促轉會打著轉型正義大旗，實際上做東廠清算、鬥爭的勾當不是一天兩天了，根本不是按照蔡總統這套劇本走，只是這回燒向民進黨中央就受不了。

促轉會把掌握到威權時代的資料揭露，通知許多當事人閱覽，拼圖出來誰是「線民」、誰又是「特務」，立委黃國書認了，宣布退黨、不參選連任；已經過世的黨主席江鵬堅被前主席施明德指是調查局臥底特務，江鵬堅已經過世無以澄清，但是在世親友怎能默認？謝長廷跳出來辯白，又被指謝也是線民，否則怎麼知道江不是……？促轉會作法，讓民進黨狗咬狗亂成一團，蔡總統眼看難以收拾，趕緊出面滅火。

奇怪的是，促轉會不是用來摜殺國民黨及其附隨組織嗎？怎麼反燒到民進黨自己人？這讓人不得不檢視促轉會這些年來所作所為，究竟促轉了多少正義？如果獵巫黃國書、江鵬堅、謝長廷……不是蔡總統所謂的初心，那就坐實促轉會是用來修理國民黨而已，就是張天欽修理侯友宜的東廠特務機關，哪還有什麼「正義」可言？陳年往事不堪回首，誰又禁得起道德檢驗？

現在這些檔案會被保留下來，代表過去種種作為仍按照那個時代的「國家安全」規矩在走，並沒有銷毀證據、死無對證。試問，現在的調查局有沒有臥底、有沒有線民？如果答案是有，哪一天不也可以說蔡英文執政搞政治偵防、扣國安疑慮的大帽子，必須來一場轉型正義世紀公審？台灣禁得起這般折騰嗎？再說，民進黨崇拜的山姆大叔，難道不搞線民、臥底特務這一套？

台灣的團結要靠包容、諒解與尊重，不是靠蔡總統高調喊團結，台灣社會已被仇恨的意識形態砍殺得面目全非，促轉會如繼續脫離正軌，正義將愈來愈遙遠。

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