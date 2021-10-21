國安局長陳明通日前在立法院備詢表示，當前台海形勢是很嚴峻，最近有美英3艘航母通過台海，給中共很明確的訊息，就是提醒他們要有所節制，中共最近的確也收歛些；未來1年、2年發生戰爭的可能性非常低，如果沒有突發事件，蔡總統任內不會發生戰爭。

陳明通長期研究大陸問題，也出任過陸委會主委及出版不少兩岸關係著作，可說是一位「大陸通」，但其言論也曾引發諸多爭議。此次陳的發言雖然讓我們這些小老百姓放心不少，但也讓人摸不著頭腦。

首先，身為國家情報頭子，必須與陸委會主委及國防部長共同出席由總統主持、國安會負責定期召開的「國安會議」。但陳明通對當前兩岸情勢的看法，竟然與陸委員會主委邱太三的「兩岸是準戰爭布局」，及國防部長邱國正「台灣面對的周邊情勢，是40年來最嚴峻」的說法大相逕庭。3位都是負責國家安全與兩岸關係的領導人物，自己內部就先亂了套，這要讓蔡英文總統如何做出決策？

其次，陳明通認為近期美英3艘航母通過台灣海峽，讓中共有收斂些。的確，類此情況過去從來沒有見過，就算96年的台海危機，美國是派了2個航母戰鬥群在台灣東部海域巡弋。但3艘航母一起通過台海，不也反而證明了當前的兩岸情勢是「空前危急」嗎？但陳卻對此沒有該有的著墨。

陳明通認為「沒有突發事件，蔡總統任內不會發生戰爭」，難道陳與中共高層有「內線情報」？能夠管得住小英及其他官員的嘴？如果「沒有突發事件」，不只是蔡任內，兩岸將永遠不會有戰爭。陳局長雖不需要跟邱主委和邱部長依樣畫葫蘆，但也應該向政府官員和全民說出真話，同時也要不時向蔡總統提出率直諍言。

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