網紅名人「小玉」因製作換臉性愛影片海撈千萬，引發社會關注而被警方火速逮捕歸案，除了女性網路名人一陣撻伐之外，總統蔡英文也第一時間出面表示關心，並表示不能容忍，立法院立即提出修法動議。這個已經橫躺在立法院長達半年的問題，突然變成第一優先處理法案。

不難理解為何製作換臉性愛影片會成為大罪，製作、散佈與販賣科技變造換臉性愛影片，除非涉及未成年人或相關題材，否則刑度真的不高，一直都有婦女團體對此表示關切，但蔡政府和立法院從不關心。從國安局局長陳明通指出，蔡英文的圖像也是小玉的換臉題材之一，就可以知道立法院突然動起來的原因了。

蔡政府不關心社會議題人盡皆知，對他而言只是大小姐的玩具，玩膩了就放一邊，這也是蔡英文執政後許多當初承諾的改革，如集遊法修正還躺在立法院出不來的原因。

蔡總統關心換臉影片問題，火速要求改革，不是因為反對性剝削，而是因為自己的臉被當題材做影片。每次都要等到火燒屁股，蔡英文才要動心起念做一點改革，想想也很悲哀。

對蔡英文來說，修改法律防堵換臉影片的優先順序，不但高於黃國書當線民，還高於新竹縣市升格的法規整備，更高於城中城大火帶來的閒置高樓大廈管理問題，只因為她是受害者。如果今天蔡英文的臉沒有被拿來作影片，估計小玉應該現在還在忙著剪影片大發利市，修法防堵肯定遙遙無期！

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