兩岸關係這幾年已陷入敵意螺旋中，正如此，奧運會中，全紅嬋受訪的直白，尋常人看到的是小孩的純真，綠媒卻能直接將之衍生為：大陸窮人家的翻身，只有靠小孩接受不人道訓練並取得成績一途；而相對地，擁有大陸大量粉絲的藝人小Ｓ，就一句「國手」之稱，竟也被對岸網民畫歸台獨，連商業代言都被解約。

敵意變成螺旋，意指雙方都在這裡加碼。而這加碼，老實說卻是由台灣開始的，對「九二共識」的直接否定，顛覆了兩岸過去的交往基礎，裂痕一開，不思補救，自然就愈裂愈大。不補救，根深柢固因於統獨的意識形態，但也因台灣內在環境與國際局勢的轉變。內在環境是近20年來「去中國化」教育已臻成熟，掌握了年輕人就掌握了選舉，即便施政無能，一樣能用「芒果乾」勝選。外在環境則是美國已驚懍於中國之崛起，獨派以衝突正是良機，美國會出兵台海，有這想法，你又如何讓他們改弦易轍？

然而，稍有理智的人也可以想到：即便美國如此，大陸就會停止統一的步驟？不會的！這是大陸的核心價值所在。而其結果，先不說兩岸一衣帶水，這些年軍事位差又逐漸拉大，就說美國擋得住大陸，台灣到時也必滿目瘡痍；更何況，擋得了一時，又如何擋得了永遠，台灣人往後仍須時時處在戰爭的恐懼中，這種恐懼又哪是時下年輕人所能體會的？就用以阿為喻，有一研究說，占有優勢的以色列人精神病的比例在世界位列前茅，就因這隨時存在的戰爭壓力所致。

敵意螺旋的終極必是武統，這幾年大陸民間對台灣的態度已大幅改變，網路上更充滿敵意，其原因，固有因美國圍堵，大陸國勢日強，又採取戰狼外交所致，但根柢地，還因台灣自己「去中國化」。正如此，只要能在「去中國化」上有所改變，就多少能讓螺旋稍緩，甚而反轉螺旋。君不見，朱立倫不怕抹紅的態度一出，大陸也立即釋出善意。

當然，真要反轉「去中國化」，現實上是個大工程，透過體制資源，「去中國化」如今仍在如火如荼地進行中，但雖如此，並不代表有識之士即無可為。

有可為，是因台灣是大陸的核心價值。說核心價值，是指這裡不是只有地緣政治的利益，更有同文同種的連結，所以非至不得已，並不輕啟戰爭，讓民族感情斷裂。

有可為，也因台灣本就是中國文化生根之處。儘管有日據的50年，有近幾十年與西方的接軌，但無論是語言文字、思維模式、生活習慣，還多是中國的，「去中國化」也只能將這些由顯而隱，而反轉，其實也就再讓它由隱而顯。

有可為，還因中國文化在台灣並未斷絕過，這種傳承使台灣前些年在應對當代上取得良好成績，也在改革開放後的30年間對大陸社會起了一定作用，回到這裡，就能喚起兩岸的共同記憶，而有這共同記憶的人，正是目前大陸社會的菁英與領導階層。

即此，無畏台灣當前的氣氛，在不同場合裡表達相關的中國文化情懷，固能釋放此間之善意；讓更多大陸人讀到更多發生在台灣的中國故事，更就是反轉兩岸敵意螺旋的關鍵。這些故事有80年代之前台灣在弘揚中國文化上的苦心孤詣，有當前「去中國化」下許多台灣人的堅持，當然更有那兩岸交流時期彼此互動而生的成果。有此，一來固能稍減許多地方的「去中國化」操作，最終，則更可戳破「去中國化」的假議題本質。

的確，在翻轉兩岸敵意螺旋上，並沒有許多人想的那麼不可為，例如大陸曾以「他們的背影，民族的正面」為切入，拍出清末民初時期10位教育家的紀錄片《先生》，其中有4位就在台灣老去，台灣若能在此補全，觀瞻就有不同，而這，正是民間力量所能及的。有志之士，盍興乎來！（作者為文化學者）