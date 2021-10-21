當年拿到學位，跟朋友合租一個貨櫃運回7年來買的書。好不容易後送的船終於到了，千等萬等開櫃查驗，卻把友人熟識的報關行嚇壞了，好幾個單位十來人大軍壓境，翻箱倒櫃沒收100多本書。先後透過兩位立委去問，情商主管寫切結書，保證純粹學術用、不外流，才還了一些。民進黨上台，有一回受邀到新聞局，才知道其餘的書都銷毀了，相當心疼。

日前蘇揆在立法院爆粗口，我在臉書評論：「去上節目，主持人拜託有些字眼不能說。所以，每次氣得想要罵人，必須先低頭看一下清單，免得電台被檢舉記點。曾幾何時，沒有言論免責權的調查局長可以說『白痴』，閣揆竟然在國會罵立委『不要臉』，公然糟蹋國會的尊嚴。下台吧！這是民主的悲哀！民進黨籍的會議主席，切腹自殺吧！」

我附了一張製作單位的耳提面命：「請避免」、「請勿使用」一些「優雅的」詞彙，或「國粹」相關助詞，更不要用動物「負面形容」指責個人。接到臉書的警告說，「去年發布的一則貼文未遵守我們的規定」，「如果您再度違規，您的帳號可能會受到限制」，「請遵守我們的《社群守則》，避免您的帳號受到限制」。啼笑皆非的是，「我們了解人難免會犯錯，因此並未限制您的帳號」。

半年多來，我上談話性節目很不自在，不時必須看桌上那張給來賓的「醒世警語」，唯恐害到電視台被吊銷執照；現在，臉書「帳號警訊」宛如烙印掛在那邊，不時在提醒，那是羞辱。小孩子犯錯，師長必須循循善誘到底錯在哪裡；違法要處罰，為了避免重蹈覆轍，也必須讓人知過能改。如果不能確切指正，含糊的「霸凌和騷擾」，鐵定造成寒蟬效應。

我的動機相當清楚，就是要討論NCC的管制是否合理。詳細閱讀《社群守則》，依然不知道是哪一個地方錯了。到底是如何霸凌了誰？想來想去，就只有「切腹自殺」，然而，這是比喻應該反省，而非真的要誰去死；或許台灣式的中文程度太低，總不能字面解釋吧？

不管是NCC還是FB的規範，輿論對於政府或官員的針砭終究必須使用批判性的字眼。既然不能用「白癡」，「智障」、「腦殘」當然不行，那麼，柯林頓在總統大選的名言「笨蛋」（笨蛋！問題在經濟）可以嗎？難道有字幕的《辛普森家庭》江西（贛）話，「北七」、「三小」就可以？原來「袂見笑」不等於「不要臉」，竟然比較文雅？

20多年前，我在地下電台現場被封麥、周一傍晚下班時段的節目被拿掉，冠冕堂皇的罪名之一是不尊重婦女。他們找來一位語文學者幫腔，說我喜歡用「查某」而非「女性」。百思不解，因為從小在家裡或出社會的用字就是這樣，譬如查某因仔、查某醫生、查某官（女士）；又不是輕蔑地將「查某郎」唸成「則郎」，何來歧視？儼然清算鬥爭。

前幾天上節目，主持人要我做結論，心想罵自己狗吠火車（蜀犬吠日）應該沒事，然而，黔驢技窮、雞犬升天、蛇鼠一窩、豬狗不如呢？「shame on you」會不會比「恬不知恥」文雅一點？走了威權統治、來了民進黨，難道現在是不會講道理的AI在控制言論思想？欲加之罪何患無辭，可不樂見警備總部再世。

（作者為東華大學民族事務暨發展學系教授）