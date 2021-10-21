「鴻海科技日」每年都選在創辦人郭台銘生日的這一天舉辦，看得出來，接班的劉揚偉董事長藉著祝壽名義，每年都要端出生日大禮來證明他治下的鴻海，有更上層樓的蛻變與新生。

電動車當然是重中之重。畢竟大陸電動車領頭羊比亞迪，曾與鴻海有不共戴天之仇，如今比亞迪市值已超過1180億美元，比鴻海多了1倍，這當然讓郭董很難服氣。

2009年，在波克夏公司宣布鉅額投資比亞迪2.32億美元之後，郭台銘曾經「三問」股神巴菲特：一、為何投資竊取商業機密的公司？二、敢不敢開比亞迪汽車上班？三、國際大廠打造油電混合車要很久才開始賺錢，波克夏以何種專業知識判斷比亞迪的未來潛力？

12年光陰轉眼飛逝，波克夏也一路陪著比亞迪董事長王傳福，屢屢跨越最艱難的造車挑戰與關卡，巴菲特肯定也不再需要越洋回答郭董的大哉問了。

如今波克夏仍持有比亞迪8.2%股權，歷年來投資報酬率不僅沒讓股神丟臉，比亞迪市值如今更飛越賓士與BMW等主流汽車品牌，更遠遠甩開蔚來、小鵬、理想等中國電動車後進。就連小米投入100億美元做電動車，都要找比亞迪合作。

早在5年前，山西太原整個城市的計程車就都已經改為深圳出產的比亞迪「e6」電動車，不論在火車站、百貨公司，甚至是高架橋下，到處都可見到充電樁。上萬輛太原計程車已經全數更迭為純電動車，太原市政府補貼車價達2/3，並且強制性停駛燃油計程車。

順風搭上近年電動車補貼政策的榮景，加上造車能力越來越精進優化，比亞迪去年總計賣出43.7萬輛電動車，仍略遜於特斯拉的50.9萬輛。在強人王傳福口中，比亞迪如今只剩下「品牌」比不上特斯拉而已。

已經不在企業戰場第一線的郭台銘，當然也已經好多年沒有跟比亞迪針鋒相對了，只不過，雙方商戰從手機代工打到電動車製造，又再次強強碰頭。

鴻海科技最新推出的3款自主研發電動車，包括Model C休旅車、Model E轎車及Model T電動巴士都很搶眼，郭台銘親自駕駛開進會場的Model E，則是鴻海與義大利設計公司Pininfarina共同開發的車款，0到100公里的加速僅需2.8秒，並且具備行駛多達750公里的續航力。劉揚偉透露，Model C上市後的價格僅兩位數，意味著不用百萬元新台幣就可輕鬆擁有，屬於入門等級的平價車款。

「對於ICT產業出身的我們來說，最大挑戰就是不會造車！」劉揚偉也明白說，鴻海的造車能力仍待時間與客戶檢驗。眾所周知，鴻海與富士康，是全世界3C電子產品的代工巨擘，更是最會做手機的，你我手中的新款iPhone都是來自於富士康的流水線。比亞迪與王傳福，當年也是師法富士康起家，更招聘了許多富士康幹部跳槽加入，當時確實惹火了郭董。

如今比亞迪仍是華為手機的主力代工廠，經過10多年造車歷練，還有大陸龐大汽車市場洗禮，已經順利打響電動車品牌名號！看到死敵比亞迪已經跑在前頭，鴻海如何在電動車領域急起直追，未來發展全球都在看。（作者為鍶科技暨幣特財經總編輯）