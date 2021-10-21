「橘生淮南則為橘，生于淮北則為枳，葉徒相似，其實味不同。」《晏子春秋》裡的這段話，不僅成就千古成語，用在台灣政治生態上更是貼切。每次政壇上喊出改革，推動「改革」的翻雲覆雨手，永遠都頌讚制度原型的美好，但卻總是只擷取能讓他獲得政治利益的部分來實施，終於使得台灣政治、司法、社會等等各方面的「改革」，都只是徒具其形，而實際上什麼都沒改革，甚至愈改愈爛。尤有甚者，是志不在改革，而是假借名義來打擊異己。

與世界其他國家真心推動轉型正義的經驗不同，民進黨政府義正詞嚴地宣稱：「轉型正義不是為了清算鬥爭，而是要揭露歷史真相，讓社會找到和解的可能。」在取得道德制高點後，實際作為卻和揭露歷史真相與社會和解的目的風馬牛不相及，反而是將歷史硬生生地切斷，高喊「沒有真相就沒有原諒」，然後去脈絡化且選擇性地公布過去威權時代的政治檔案，而詮釋的方式更是極其武斷地將所有過錯都歸咎於特定政黨。

雖然威權統治是無可否認的事實，但民進黨的轉型正義卻不是為了發掘真相，而是自己創作真相，然後再套在每一個能夠讓自己攫取政治利益的個案上頭，這不能不說是一種悲哀。

歷史有其脈絡，而功過是非總是難以一刀切地論斷，要評價事情的對錯，總應該考慮當時的歷史脈絡，而不是後見之明的大言不慚。就像蔡英文總統自己說的：「威權時代不是每個人都選擇服從嗎？」如果我們不考慮威權統治時期的歷史脈絡，全憑自己的好惡來詮釋判斷是非，那又怎麼會有真相，又何嘗能夠原諒！

於是乎，台灣版的轉型正義沒有達到修復社會傷痕的目的，更遑論期待，更精確的講法是幻想當中的社會原諒，反而因為操弄轉型正義這個名詞，用簡單粗暴的「非黑即白」二分法，把轉型正義當成政治鬥爭的武器，反而激化社會衝突，流毒無窮。

太陽底下沒有新鮮事，歷史總是不斷地輪迴交替，沒有誰能夠永遠一直占便宜的。早就習慣享受轉型正義所帶來政治紅利的民進黨，沒想到竟然會有自己人是轉型正義對象的問題出現，瞬間被「線民事件」給搞得手忙腳亂，一時之間進退失據。令民進黨感到尷尬的是，這些都還不是萬惡的國民黨爆料的，而是黨內同志自己承認或是曝光的，想要歸咎是國民黨操弄都沒辦法，只能陷入難以自圓其說的窘境。

所以這是國民黨洗白的好機會嗎？當然不是。「洗白」這兩個字根本不應該出現在轉型正義的過程當中，如果任何人想要利用這個機會去洗白，就該被釘在歷史的恥辱柱上。但這是轉型正義真正轉型的好機會，重新思考轉型正義應該如何推動，並揚棄利用轉型正義來打擊政治對手的卑劣手段，讓轉型正義回歸到歷史真相的發掘，讓我們知道在那個時空環境下的種種不得已。

唯有直面歷史事件的複雜性，在當時歷史脈絡下去檢視曾經參與者的行為及其引發的後果，然後再給予相對公正的評價，才可能有所謂接近真實的真相，才真正會有社會和解的可能。只不過，這樣的期待非常可能只是奢望，嘗盡政治甜頭的政客們又怎會放棄這唾手可得的政治操弄利益呢？恐怕還是轉型不正義吧！（作者為淡江大學國際事務學院院長）