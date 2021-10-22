台灣基進立委陳柏惟「刪Q」罷免案已經進入倒數計時，藍營不分本土藍、戰鬥藍都全力攻擊陳柏惟，挖出陳柏惟當年肇事逃逸、玩賭博性電玩輸一千元等等的陳年往事來打，甚至於搬出陳柏惟的高中同學作為人格不佳的佐證。反對罷免方除了台灣基進與獨派社團全力搶救、陳柏惟苦行選區求救之外，民進黨也有個別的政治人物出面力挺陳柏惟，但似乎綠營的整體搶救氣勢差了一截。

說來陳柏惟還是一個政治新手，剛出道的時候連高雄市議員都落敗，但在移師台中參選立委卻在政治風向之下，以些許票數擊敗地方根基扎實雄厚的顏寬恆，才一舉成名天下知，但當選以來的表現一般。

如今拱起陳柏惟的政治潮水已退，藍營自然想借用選罷法的罷免條款，對這些搭上政治浪潮的新手開刀，尤其在台灣選舉次數已經大幅減少的狀況下，陳柏惟的罷免投票與之後可能發生的補選，與即將於年底舉行的四項公投，時間點的巧合，將會成為對蘇貞昌內閣的不信任投票，這也是藍營全力投入的原因之一。

藍營催盡全力罷免陳柏惟

蘇貞昌本來傳聞去年底就會下台，但由於疫情的持續蔓延，蘇貞昌內閣也因此得到續命。但今年以來出現的防疫破口與一連串的疏失，蘇貞昌內閣的政治運作已經日漸艱難，連民進黨內也出現不少雜音。即便民進黨執政問題叢生，但最大在野黨國民黨也因前主席江啟臣領導軟弱，國民黨的支持率與看好度都偏低，甚至一度受到民眾黨超車，黨內對此有苦難言。

朱立倫當選國民黨主席，需要一個能夠挑戰民進黨、邊緣民眾黨的諾曼第登陸，以樹立自身在黨內的權威地位，畢竟朱立倫當選黨主席票數並未過半，深藍對於朱立倫的定位也頗有意見，朱立倫需要的就是一場勝仗，讓大家心服口服，於是陳柏惟的罷免投票與之後的四項公投就成為朱立倫展現自我能力的機會，這是國民黨全力投入罷免動員的原因之一。

對朱立倫來說，罷免投票的另外一層意義，就是把這場投票當成民眾對蘇貞昌內閣的不信任投票。經過多次政治改革，台灣的選舉項目與次數已經大幅減少，大型選舉只集中在縣市長九合一選舉和總統立委選舉，在大型選舉之間發生，可遇不可求的補選投票變成在野黨可以挑戰執政黨的機會，馬英九執政期間，蔡英文就是透過幾次立委補選的勝選，成功建立自己的黨內地位，選區的藍綠翻轉，也證明了民眾對於馬英九的不滿，挫傷了行政團隊的威信。

而原本今年並無預定選舉，但由於一連串的罷免案成案，讓選舉動員又成為可能。對於朱立倫與國民黨來說，如果陳柏惟罷免案成功通過，之後的補選國民黨又勝出，就足以證明選民對當今民進黨執政的不滿，這樣的不滿爆發後很可能延續到不久後舉行的補選與四項全國性公投，蔡英文很可能撤換支持度搖搖欲墜的蘇貞昌內閣以平息民怨，這樣的話陳柏維罷免案就等於是對蘇貞昌不信任投票的前奏。

綠營迎戰態度消極

面對藍營針對陳柏惟罷免案的全力追擊，台灣基進為保住國會唯一的立法委員自然全力應戰，民進黨內也有不少現任立委和議員擬參選人表態反對罷免，甚至有些民代還陪陳柏惟走了一段行腳。但總體看來，民進黨中央並沒有全力出面反對罷免，不像年初高雄市議員黃捷罷免案搞到全黨救一人。

陳柏惟和黃捷都沒有民進黨籍，但民進黨中央的搶救態度卻有冷熱之別，原因有二。陳柏惟隸屬的台灣基進背後有很深的特定黨內派系背景，許多派系都吃過該派系的虧，自然影響搶救意願，反而黃捷雖然出身時代力量，但是退黨支持民進黨，而且萬一黃捷被罷免成功，黃捷就很可能挾全國知名度進軍立委，那該選區的許智傑就會面臨挑戰，這就是關鍵了。

第二，黃捷所屬的選區是綠大於藍的選區，民進黨只要稍加動員就可以用人數優勢輾壓藍營選票，成功擊退罷免案，但陳柏惟的選區選民結構卻是藍大於綠，綠營全力動員也未必能夠用人數優勢擊退罷免案，全力動員反而可能會刺激藍營選民出來投票，導致陳柏維被罷免成功，反而是幫倒忙。在目前贊成罷免與反對罷免的民意五五波之下，綠營只能消極應對，避免大張旗鼓。

民進黨自然不希望這次罷免投票成為蘇貞昌內閣的不信任投票，所以將選舉目標瞄準在地的顏寬恆與顏清標家族，將陳柏惟罷免案視同為黑金復辟、地方惡霸回來，這也說服了一部分的選民。但這樣的操作有一個最大的缺點，就是萬一顏寬恆宣布不會投入罷免之後的補選，這樣的反惡罷操作就會失去準頭，屆時罷免投票也將會回到透過罷免成功傳達對蘇貞昌內閣不信任的訊息。

失語的柯文哲和民眾黨

陳柏惟罷免案透過簡單的贊成與反對選項，成功將政治格局拉回藍綠對立，以及對蘇貞昌內閣的不信任投票，但這就苦了柯文哲與民眾黨，贊成與反對都不是，因為贊同罷免等於給身為小黨的民眾黨找麻煩，反對罷免就會流失目前民眾黨極力拉攏的藍營選票。所以政壇大炮柯文哲在面對陳柏惟罷免投票，發言就突然精簡起來了。

整體看來，陳柏惟罷免案已經不是單純的罷免攻防，還牽涉到藍營是否能透過此次投票反映民怨、修理民進黨甚至拉下蘇貞昌的選戰了，如果成功，國民黨也可望拉回被民眾黨拉走的選票，坐穩最大在野黨的地位。

至於民進黨內是否大家都反對罷免陳柏惟？其實顏家在該區的組織已經日漸疲軟，過去陳世凱兩次出戰該區的得票率就已經說明了不少。說不定陳柏維被罷免，民進黨內除了多一個可以出戰補選的機會之外，蘇貞昌也會因此跛鴨早日下台，罷免案通過說不定大家表面上反對，心裡倒樂見如此！

（作者為台灣國際戰略學會研究員、博士，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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