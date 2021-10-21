當今世界雖然擾攘不安，鬥爭激烈，甚至呈現停滯不進的窘態，但各強國領導人多能正視既存問題，瞻望發展願景，提出系統性對策，奮力拚搏向前開展。美國總統拜登的基礎建設與社會強固計畫；中國大陸習近平主席強勢整治經濟亂象，並展開匡正與引導發展方向的霹靂行動；日本岸田新閣宣揚新資本主義發展藍圖，展現雄圖壯志。只有台灣的蔡英文政府像陀螺一樣在原地打轉，深陷於應付層出不窮事件的泥淖中，顯得焦頭爛額，心勞力絀，毫無帶領國家向前邁進的瞻矚與動能。

文宣巨獸轟炸民眾

從蔡總統到蘇貞昌院長，編列龐大預算推動前瞻性施政計畫，但實踐證明都是空疏不實，缺乏實效；一度聲勢浩大的前瞻計畫，花了大錢卻未見具體績效，新南向計畫砸大錢做姿態而乏實績，綠電計畫包裝華麗卻是供電不足又不穩。更可議的是，計畫多半是巧立名目取得預算，舉債毫不手軟，頻送建設大禮，多數流入利害關係人囊中，幹盡同黨朋分的勾當。

這個政府辦實事沒本事，搞鬥爭、搶預算、做宣傳卻是功夫了得。蔡政府萬事莫如反中急，將抗中思維浸透到凡百施政中，且清算鬥爭國民黨與民間異議者無所不用其極，另一方面，自我暗藏各種文宣預算遂行批鬥與貼金惡行。自從民進黨全面執政以來，由於起心動念皆以實現政黨意志與追求私利為出發點，結果造成兩岸關係及朝野關係極度惡化，烽煙四起，無日寧之。

蔡英文不斷向對岸發出挑釁性言行，蘇貞昌處在朝野對立交戰前沿，更是鬥性超強，經常流露粗鄙無文的本色，不斷激化朝野關係，大大降低政府格調。最近讓全民驚愕的是，蘇揆在立法院辱罵國民黨籍立委鄭麗文，簡直是粗人暴走罵街；堂堂閣揆，竟然極度失控至此，已讓行政院與民進黨雙雙蒙羞。

蘇貞昌正是蔡政府種種不堪與病症的集中表現。他缺乏宏大格局，霸道而無能，自私而無節制，用人不當，政策粗糙，所以支持度節節下滑。就連一般民眾也看出他完全不勝任。

然而，國人雖然多認其不堪大任，但蔡英文可能基於派系平衡考量，或是刻意把他擺在檯面上擋子彈，該換手而不作為，更讓蘇揆以為蔡總統手上無人可取代他，因此愈發蠻橫。一向對自己人護短有加的蔡英文，竟還責備鄭麗文「情緒性發言」，其實真正情緒失控的是蘇揆，身為總統，如此不辨是非善惡，一味偏袒，讓人感到民進黨政府的幫派意識凌駕了國家民主憲政的持守。

深究其實，蘇貞昌體現的是民進黨霸道執政的嘴臉。蘇貞昌堪稱鬥嘴王，也是個宣傳狂，他把文宣當作施政第一要務。民眾黨黨團總召邱臣遠與幹事長蔡壁如詳查24個部會機關與所屬單位預算，發現總共編列18.6億元的媒體宣導經費。國民黨立委曾銘宗也揪出，總統府、行政院主管院本部在內12個機關、司法院、考試院及內政部等18個部會主管預算，編列媒體宣導經費超過11億元。

保位鬥爭耽誤國家發展

蘇貞昌院長搞大內宣不遺餘力，他將經費東藏西藏，將政府打造為文宣巨獸，用以掩蓋施政的無能與無德。蔡政府號稱能溝通、會辦事，其實最大能耐還是在內部進行認知作戰，備妥充分的銀彈大做內宣，狠狠轟炸國民同胞。

蘇貞昌的格局充其量只能勝任地方首長，殊無最高行政首長該有的高度與格局。他在經濟振興、疫情防控、統合決策、人事安排、朝野關係各個層面都表現拙劣，完全未達一個稱職閣揆該有的起碼水平，但蔡英文遲不調整院長，連帶內閣首長不乏不適任者也未更張，繼續在那裡耽誤台灣的發展前景與民眾的福祉。蘇貞昌僅存的威名是「酷吏」，這只不過是他對下屬與在野黨刻薄耍狠的習氣表現，企圖以威懾人，完全無法令人信服，也無助於行政效能與政治良好互動關係的建立。

蘇揆面對改組的強大呼聲與壓力，保位的企圖被激發起來，不惜利用政策決定權與資源分配權取悅黨內權勢各方，尤其是英系立委，濫拿地方建設經費分肥，造成決策與資源分配的進一步扭曲，也加劇了派系的鬥爭與資源的搶奪。

蘇揆一日不去，行政權的正常運作就難以回復，其主導國家政務的驅動力與導向力也無從發揮。現在是蔡總統拿出魄力的時候了，立即更換閣揆，大幅改組內閣，給予國家政務重開機的機會。如果仍然因循苟且，固執不變，則不僅耽誤國家發展，也將使民進黨在年底公投與明年地方公職選舉付出重大代價。