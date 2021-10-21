《聯合報》公布今年的「兩岸關係年度大調查」，該調查進行已10年，累積的數據與趨勢對理解台灣民眾如何認知與期待大陸，很有參考價值。今年的數據顯示，台灣民眾在統獨立場、戰爭機率的判斷及兩岸關係發展方向上等議題，與往年相去不遠，呈現一定的穩定性，對相關問題的回答也有邏輯的一致性，並未因1年多來兩岸交流中斷、軍事情勢緊張及綠營激化對立的操作而有太大的波動。顯示台灣民眾對於兩岸關係有比較篤定、自信、務實的看法，重要的是，民眾對蔡英文總統處理兩岸關係的表現，不滿意的比率超過滿意，這個現象特別值得探究。

超半數民眾盼維持現狀

本次調查發現，有1成8民眾希望盡快獨立，1成6傾向維持現況後再獨立，4%主張急統，6%主張緩統，5成1希望永遠維持現狀，3%無意見，和去年調查結果相近，希望維持現狀者10年來都在5成上下。參考政治大學今年公布的統獨立場趨勢分布調查，同樣以維持現狀為主流，贊成「先維持現狀以後再決定」加上「永遠維持現狀」的人數合計占55.7%。

蔡總統口口聲聲說「維持現狀」，民眾大致支持，但親美抗中造成兩岸關係的緊張，特別是軍事上的壓力，人民是有感的。調查顯示，覺得兩岸軍事關係處於緊張狀態的民眾近5年逐年攀升，由2017年的4成2增加到今年的5成5，為歷次調查新高。不過民眾仍然普遍認為兩岸開戰的可能性低，兩岸發生戰爭的可能性評分4.1分，和去年接近，但較10年前增加1分。

美國智庫布魯金斯學會今年5月在美國做了類似的調查，有近6成的人擔心台海開戰，但很少有台灣人認為戰爭迫在眉睫或不可避免，當被問及是否比6個月前更擔心時，只有30%的人承認，台灣人對於戰爭有感但並不恐慌。

雖然不恐慌，但對於改善兩岸關係還是有所期待，對於蔡總統的大陸政策也不盡滿意。蔡總統雖然贏得總統選舉，自認代表主流民意，尤其她曾任陸委會主委，自豪兩岸關係為其強項，但是根據《聯合報》長期調查，自從蔡總統上任以來，人民對她的大陸政策大致是不滿意的。除了在去年滿意度高於不滿意度外，今年又回到不滿意度高於滿意度的「常態」。去年滿意人數與不滿意人數分別是48%比40%，今年豬羊變色，滿意人數與不滿意人數變成40%比48%。兩岸經貿高度依存，雙邊交流受制於意識形態長期無法開展、恢復正常，甚至劍拔弩張，民眾已經失去耐心。也就是說，蔡總統「反中保台」的大陸政策並沒有獲得大多數民眾的青睞。

雙邊交流受限民怨升

分析影響兩岸關係轉趨緊張的主要因素，認為台灣獨立是兩岸關係最大變數的占比最高，比率由去年的1成5上升到2成，另外有9%民眾覺得民進黨執政是居次的影響因素。要維持台灣的軍事安全，4成7民眾認為應優先改善兩岸關係，3成4覺得優先強化和美國的關係較重要，這都顯示多數民意對民進黨的大陸政策有不同的看法。

民眾雖然對民進黨的兩岸政策不滿，但是對中共的反感也創新高，有7成民眾對大陸政府印象不佳，西進大陸的意願持續兩年處於低點，願意赴大陸就業、創業或讓子女到大陸念書者都低於3成。這或許與近年中共對台軍事壓力增加、疫情爆發、經濟放緩、管控趨嚴等因素有關。

但是在實體交流大幅萎縮的情況下，台灣民眾對大陸民眾的觀感有好評者仍接近6成，應與兩岸共同的語言與文化基礎有關，透過網際網路，台灣人民接觸越來越多大陸通俗、軟性的文化產品，引起許多共鳴，讓台灣人民對大陸政府與人民做出區隔。

台灣人民對於兩岸關係有越來越成熟穩定的看法，沒有被政黨意識形態綁架，也不被政府宣傳或外部壓力所左右。台灣人民希望和平，希望維持民主生活模式，但樂於與大陸人民往來，恢復正常交流。得民心者得天下，面對成熟穩定的民意，兩岸政府與政黨都應致力於降低敵意，避免擦槍走火，爭取民心支持，才是兩岸同胞之福。