檢調大動作偵辦東洋公司採購疫苗破局涉嫌內線交易案，連日來引發外界為何只查東洋，卻不查高端的質疑。因為若論炒股的規模與手段，東洋只能靠邊站，高端才是真正的大咖；而且高端涉嫌內線交易的疑點更多、更明顯，過去媒體、立委屢有點名與質疑，這幾乎是社會人盡皆知的「公開祕密」。

同樣也是社會皆知的，高端擁有雄厚的後台、「政治正確」的背景，不僅審核程序可以跳過專業、快速通關，而且政府全力推動施打高端疫苗，其股價更是在府院高層、衛福部的一路力挺、放話護航之下，非常巧合地總在疫苗重大訊息發布前大漲特漲。

許多民眾都想知道其中是否「有鬼」，如果沒有，就該還其公道。問題是一定要先徹查，才能杜悠悠之口，可是檢調敢查、能查嗎？這就形成了社會都認為應該查清楚，可是很多人又認為查不下去的矛盾現象。

根據媒體的比對，高端從去年2月以來的股票交易量，至少有9次在疫苗重大訊息發布前暴漲。高端則強調，發布重大訊息都依據主管機關和法令的要求。但這種回應簡直是廢話，外界質疑的是，為何那麼巧，總是在重訊發布前就會出現大量買進的現象，這與「馬後炮」般的何時發布，根本是兩回事。

早在6月間就有民眾向檢調檢舉，上櫃的高端疫苗恐有內線交易的疑慮，高檢署指示士林地檢署調查，士檢證實已分他字案，但從此即無下文。最近在社會質疑加劇下，金管會坦承確有異常，櫃買中心已提供5次資料給檢調，但卻遭到冷處理。

如今高端案已成蔡政府的燙手山芋，不辦東洋還好，辦了東洋卻不辦高端，天下還有更荒謬的對比嗎？