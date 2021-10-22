蔡英文口口聲聲強調「轉型正義」不是為了清算鬥爭，但從「促轉會」成員的政治傾向，及其一連串以仇恨為出發點的若干具體行動看來，根本就是對30年前的國民黨在作追殺，且企圖自追殺中獲得政治紅利，這不是清算鬥爭，什麼才是清算鬥爭？

從李登輝到蔡英文的第2任，台灣已經更歷了4位總統，時距已將近30年，民進黨仍一而再、再而三地藉抨擊「黨國威權」建立其合理性，殊不知在這30年之間，台灣的內外在局勢已有了多大的變化，「黨國權威」不但早已易主，而且更變本加厲，儼然又回到30年前風聲鶴唳的時代。集黨、政、軍、媒、網五大勢力於一身的民進黨，正以更細膩、更周密、更肅殺的手段，製造另一種「黨國威權」，而且矛頭所指，已不僅僅只針對早已奄奄一息的國民黨，更劍戟加身地砍向其黨內的同志。

30年前，國民黨的「黨國威權」固然曾讓某一小撮的人深受其苦，但台灣經濟、教育、文化的發展，還是蒸蒸而日上，最重的是，儘管在肅殺的氛圍中，老百姓還是抱有相當濃厚的希望與信心，認為不但政治改革實有厚望，且更堅信只要個人願意努力，就一定有機會讓自己，兼及台灣社會都享有樂利幸福的生活，而也正是一股積極樂觀的精神，促進並維持了整個台灣社會的繁榮。

而30年之後，以民進黨為主的「黨國威權」，尤其是蔡英文主政之後，無論內政、外交都急轉直下，尤其是一般老百姓，都深覺台灣未來前途暗昧未明，連努力都不知往何方向去努力，「阿姨，我不想努力了」，雖是一個笑話，卻普遍深植於年輕人心中，及時行樂主義、小確幸主義、不勞而穫主義，瀰漫全台。這點，我們從近幾年「事少錢多離家近」俗語的流行，以及百貨、量販店推出優惠，民眾可為區區數十元而耗時費力地大排長龍中可以窺出。

許多年前，有個人說的一句「向上提升、向下沉淪」，曾經震懾人心，也為民進黨鞏固了政權，可時至今日，台灣是「向上提升」，還是「向下沉淪」，相信明眼人是一望即知的，可時至今日，說這話的人又藏躲到何處去了？

說實話，「黨國威權」主要影響到的是一群對政治懷有野心的人，一般老百姓並不如想像般的對其有多大的深惡痛絕，30年前國民黨的「黨國威權」，並未阻止台灣前進的步伐；可30年後的「黨國威權」，又帶給台灣怎樣的情境？民生樂利、社會繁榮，豈又是天天批鬥、清算舊時威權可以獲得的？

「轉型正義」是從英文Transitional justice翻譯過來的，Transitional 本義指過渡性的，因為時勢的變化，故對過去若干大家信以為真的正義內容，作重新的詮釋與規範，主要目的在於「平反」，而非「究責」，更不是全面追殺、清算；事實上，「正義」就是「正義」，豈能隨新興的政治勢力而有所扭轉？最可懼的是「克倫威爾式」的「轉型」，而台灣「轉型」的步伐，卻無疑是走上了這條可怕的路。一旦走上這條路，「黨國威權」借屍還魂，就永遠陷於無邊的輪迴中，而純粹變成政治上清算、鬥爭的工具了。

（作者為退休大學教授）

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