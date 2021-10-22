昨晚突然傳來消息，高雄「城中城」大樓火警奪走46條人命，22日上午將舉行公祭。政院宣布，為悼念大樓火警罹難國人，全國各機關、學校於今日下半旗1日。

應該！絕對應該！46條人命死得冤，好端端為什麼要遭此橫禍？他們有對不起誰嗎？由於消防設備缺失、安檢不到位而丟掉寶貴生命，政府難辭其咎。然而不解的是，早該做的事為什麼拖到今天才做？

今年4月12日發生太魯閣號出軌事故，罹難49人，隔日(13日)即下半旗，而且是3天；｢城中城｣大樓罹難46人為什麼要拖這麼久？而且在頭七之後？同樣是公安事件，何以有此差別？

巧合的是，陳柏惟罷免案的｢選前之夜｣也在今日，當事人陳柏惟今晚還將舉辦盛大的造勢晚會，除有LED大螢幕外還有華麗舞台、燈光、音響，選總統都不遑多讓。之前綠委甚至還發出採訪通知，打算將｢城中城受難者｣與「順利度過罷免案」並列，後來覺得實在不妥才取消，怎麼會有這麼二百五的立委？

原來每一步都在算計、原來到了最後一刻還在利用｢城中城｣死難者打悲情牌。想請問政府的是，能不能真正打心底裡為老百姓做點事？不要老想著自己政黨的利益？

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※