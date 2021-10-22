兩岸關係不睦，台北面對北京重大壓力，中共兩周後將召開第十九屆六中全會，審議其建黨以來第三份歷史決議，台灣對此漠不關心。

台灣知識菁英對大陸不尋常的政治動作視而不見，同時北京也對台北雙十慶典傳送的政治信號冷處理；雙方彷彿是空中永不交會的平行線，但兩岸真能相互隔絕，彼此置身事外嗎？

回顧中共歷史，兩度透過黨內歷史決議調和矛盾、凝聚共識，不但獲得重開機、再出發的動力，還根本改變了中共的發展方向。中國歷經40年改革開放，中共正站在歷史十字路口，確實需要凝聚新共識再出發。中共何去何從，關乎海峽此岸未來命運。

中共所要調和的矛盾，究竟是黨內政策路線差異的思想矛盾？還是中國大陸社會客觀發展現況與中共主觀治理政策的矛盾？抑或是中共面對國際戰略環境及世界格局，出現讓中共必須反省檢討、糾正錯誤的外部矛盾？還是三者交互夾纏兼而有之，確實值得關注。

回顧過去策勵將來，將是中共審議歷史決議重頭大戲；不論台北政壇未來要端出任何戲碼，都要考量北京未來政策走向，政治人物不能是井底蛙！

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