第一次聽到中華兒女文史體驗營是從老師那兒，他分享自己跟團去陝西的經驗，那時候就覺得這個體驗營是一個景點、伙食、住宿都安排良好且價格便宜的團。於是也在因緣際會下來參加本次的東北文史體驗營。因為老師對體驗營的評價很高，我自然也抱持著很大的期待，從這九天的參觀下來，確實沒有讓我失望過。我覺得導遊姐姐們都很用心介紹東北的歷史，也會和我們介紹相關的書籍跟電影，讓我對東北這個陌生的地方增長了許多新知識。

怵目驚心的人體實驗

最讓我印象深刻的行程是第二天到七三一部隊遺址，裡面陳列了很多當時日本軍隊的罪證，例如人體實驗、細菌武器等等，為了要成立大東亞共榮圈、成為世界強國而無所不用其極的日本軍，利用血肉之軀來探究人體的極限，研發出使人致命的生化武器，令我覺得非常的不齒。在參觀的過程中，還原了很多當時的實驗，例如凍傷實驗、毒氣實驗、野外實驗等等，都讓我怵目驚心。其中也有訪問731部隊退役的日本軍官影片，他們都覺得很懊悔但都沒有逃避責任，我覺得在那樣戰亂的時代，如果他們不按照軍隊的指揮，也許就換他們死，那些日本軍官雖然是加害人，但同時也是受害者，因為誰會想無緣無故殺害一個與自己不相干的人。在最後的參觀路程中，日本二戰投降，七三一部隊被審判，當時的政府選擇遣返他們回國，面對殺害自己的國家的人卻決定寬恕他們，我覺得這需要莫大的勇氣。

謹記歷史不為復仇

記得一個影片，標題寫：「當一個日本人到南京街頭求助，中國人會幫助她嗎？」這個社會實驗就是一名日本女孩子用簡略的中文去南京街頭問路，影片中的人們都很樂意且熱心的幫助她，並告訴她：「我們並不會因為南京大屠殺而討厭日本人民」、「那是上一代的冤仇，跟下一代沒關係。中國人還是很講道理的。」在影片的最後寫了兩句話：「不為復仇誓言銘記南京歷史遺訓，為了大愛志願謀求世界和平永續。」我覺得非常有感，建立這些遺址的目的不是為了建立仇恨，更不是為了追究歷史，而是為了警示現在的人們，不要再讓這種悲劇重蹈覆轍。

歷史是人們共同的記憶，這趟旅程讓我獲益良多。（彭若慈）

本文由台北市兩岸人民交流服務協會提供

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