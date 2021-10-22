日本媒體10月21日深夜11時許報導，日本自衛隊統合幕僚監部發布中俄海軍聯合編隊10艘艦船18日由津輕海峽南行，至21日凌晨4時抵達日本小笠原群島的須美壽島和伊豆群島之間海域向西航行；模擬追擊美日同盟艦隊與反潛作戰訓練，日本海上自衛隊緊急派遣戰機以為因應。接下來該艦隊將朝向台灣周邊海域進發，值得關注。

首先，從地緣觀之，日本小笠原群島位於美國自冷戰時期建立「島鏈戰略」的第二島鏈位置。就中國軍語辭典釋義，「第二島鏈」為第一島鏈外圍，北起日本列島、經小笠原群島、硫磺群島、馬里亞納群島、雅浦群島、帛琉群島、延至馬拉黑島等組成的弧形、鎖鏈狀排列的島嶼群，戰略地位極為重要。

中俄海軍聯合編隊21日凌晨抵達日本小笠原群島，模擬追擊美日同盟艦隊與反潛作戰訓練，日本海上自衛隊緊急派遣戰機以為因應，後續將朝台灣周邊海域進發。(圖/作者陸文浩繪製)

雖然，中、俄海軍曾各自有過航行於小笠原群島與伊豆群島周邊海域，實施演訓與遠海訓練的經驗。但此次，中俄海軍聯合編隊進入日本小笠原群島，是首次兩軍到達第二島鏈演練，向國際兵力展示意味濃厚。此舉亦符合中共2019年國防白皮書指出，「中共海軍戰略」從「近海防禦」向「遠海防衛」轉變。

其次，10月2至3日以美國、日本、英國、荷蘭、加拿大和紐西蘭等多國海軍4艘航母艦隊，曾在日本沖繩西南海域進行聯合軍演，與此次中俄海軍聯合編隊從津輕海峽南下抵日本小笠原群島的態勢初想，不排除中方從宮古海峽與巴士海峽兩個海上戰略通道上，實施對美日同盟「反介入」演練中，尋求「反反介入」模式，也就是從繞開雙方交戰海域，抵敵方海軍作戰群後方予以聯合海上火力打擊意味深遠。

最後，此海域為美潛艦常態活動範圍，又近日本潛艦基地位置，日本海上自衛隊發現，中俄海軍編隊納入現役反潛能力極佳的作戰艦、及俄製直升機，分別在所屬作戰艦上進行艦載機起降活動。日本官方指中國大陸海軍一艘054A型護衛艦和俄羅斯一艘20380型護衛艦分別進行艦載直升機（中國海軍K-28直升機與俄羅斯海軍卡-27直升機）起降活動，日方除派遣海上自衛隊機艦從事海空跟監活動外，亦緊急派遣戰機以為因應。

從中俄海軍編隊演訓任務可推論，演習科目仍將重點放在聯合反潛任務，至於雙方艦載直升機有否彼此互降護衛艦，則是進一步觀察中俄雙方有否達到戰略夥伴最高層次的準軍事同盟關係關鍵指標。

中俄海軍編隊這次行動受到國際高度關注，所經之處演訓科目極有針對性，引發區域情勢緊張顯而易見，後續，台灣政府必須關注中俄海軍編隊進入台灣周邊海域時，解放軍海空兵力的動態變化。

（作者為文化大學國發所博士候選人）

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