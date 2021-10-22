民進黨縣市長選戰布局又有新傳聞，說是衛福部長陳時中可能參選桃園市長，之前也傳過他會參選台北市或新北市市長，看來在民進黨的評估中，陳時中是目前黨內最強戰將，原因當然是他的防疫光環。但陳時中身為防疫指揮官，2年來的決策過多於功，政治算計凌駕專業與人命之上，憑什麼洋洋得意，台灣人民那麼好唬弄嗎？

公然促銷高端有貓膩

從新冠疫情爆發以來，表面上看，台灣防疫初期表現確實亮眼，今年5月爆發幾波本土疫情，至今造成1萬6357人確診、846人死亡，疑似注射疫苗死亡有933個案例。這個數字放在國際社會比較並不算糟，但應歸功於邊境封閉、戴口罩、社交距離管制等措施，靠的是全體民眾有很強的防疫警覺，嚴謹遵守防疫指引，以及無數醫療與防疫人員的努力付出，這不能算成陳時中的功勞。相反地，陳時中指揮下的防疫政策處處疏漏，最終導致邊境破口、疫苗接種落後與千餘人直接、間接喪生的結果。

打從一開始，陳時中壓制篩檢量，以隔離取代篩檢的政策就錯了。當時要符合很嚴格的條件才准篩檢，而且得付7000元的高價，又不開放快篩，宛如蒙著眼睛做防疫，哪裡藏了隱形傳播鏈都不知道，反正火不燒起來就當它不存在，蔡政府還是可以拿著防疫佳績自我吹噓。

台灣四面環海，入境管住了就能堵住病毒，但陳時中不想多篩檢，只以14天隔離代替篩檢。這1年多來國際疫情肆虐，台灣有太多他山之石可以借鏡，有很長的時間在篩檢與醫療量能上預作準備，但陳時中卻什麼都沒做，即使有許多學者專家一再建議廣篩及入境普篩也不理，直到感染大爆發，才頂不住輿論壓力開放篩檢並實施入境3篩。

更嚴重的是3+11隔離政策，機組員是最可能將病毒帶進台灣的一群人，陳時中卻一再放寬對他們的隔離管制，而且決策過程不公開，沒有防疫專家參與，連個會議紀錄都拿不出來。面對外界的指責，陳時中說他會負責，到如今負責了什麼？負責披上戰袍去參選嗎？

至於疫苗政策，更是笑掉國際大牙。以台灣的經濟與醫療水準，居然淪落到要靠國外施捨與國內善心人士捐助奔走，人民才能打得上疫苗，這實在是極為重大的決策錯誤。陳時中對疫情評估太樂觀，對台灣防疫太自滿，國際疫苗採購不足，盲目押注國產疫苗，用未獲國際認證的「免疫橋接」理論，讓高端及聯亞不做三期試驗就推出疫苗，高端二期試驗還沒完成就發給緊急使用授權（EUA），創全球民主國家之先例。陳時中這個防疫指揮官，經常讓人覺得好像兼任高端的業務員，屢次公然為高端促銷，難免令人懷疑其中是否有貓膩。

把防疫搞成政治戰

中央流行疫情指揮中心的整個防疫決策過程充滿了政治算計，在人民面臨生死威脅時，此舉尤其令人不齒。最初邊境封鎖時，蔡政府就以僵化的意識形態卡著「小明」和陸生；不顧世界衛生組織避免汙名化的主張，刻意使用「武漢肺炎」而非新冠肺炎；但又在世衛更名後，不嫌拗口地把英國、印度變種改稱Alpha、Delta，這不是雙標是什麼？去年指揮中心想繞過上海復星私下跟總廠買BNT疫苗未果，郭台銘等人出面幫忙，蔡政府還堅持要改標籤，讓台灣晚1個月得到疫苗，也因此折損了多少不必要的人命，民眾心裡沒有一本帳嗎？

蔡政府把防疫搞成了政治戰，對提出不同意見者發動網軍側翼全面圍剿，連深綠的中研院院士陳培哲也被抹黑，這不但使得防疫變成一言堂，也因為一言堂而未能及早修正錯誤政策，導致疫情大爆發，死亡數字飆升，令全民付出慘重的代價。

從頭到尾，陳時中做了多少對的事，又做了多少錯的事，而哪些錯事傷害了民眾的健康與生命，兩相一抵，陳時中絕對過大於功。

如今疫苗陸續到貨，國內疫情又趨緩，民眾對蔡政府的憤怒指數也隨之降低。但民進黨若以為陳時中知名度高，必是選戰強棒，可能會太過樂觀。因為陳時中做過什麼，老百姓都看在眼裡。犯過的錯不會被遺忘，想拿防疫成績去打選戰，就要面對民眾對他防疫表現的嚴厲檢視。揹著800多條人命去選市長，民進黨真以為很好選？