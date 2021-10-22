1971年10月23日，本人所撰〈批判傳統男性社會〉的長文在《聯合報》連載8天，引起社會對性別平等的省思。

隔年，一位留美準博士因發現太太有外遇憤而殺死她，之後奔逃回台。案發後，台灣社會普遍責怪「不守婦道，紅杏出牆」，我在《中國時報》發表〈生命與貞操孰重？〉，人間副刊全版連載2天，十分轟動。主編銜發行人余紀忠之命，邀我擔任專欄作家，每周一篇「拓荒的話」，頗受歡迎。

轉眼50年將屆，台灣女性地位已獲國際讚譽。回想封建戒嚴時期，涉世未深的我膽敢挑戰父權與威權，一路走來，含辛茹苦，尤其情治干擾，非常人所能想像。當時政情與民風十分保守閉塞，婦女多持畏懼及觀望，反倒得助於若干開明男士伸出援手，惠助鼓勵，逐漸打開風氣，才有女士陸續響應參與。

在家中，父親與哥哥是唯二男性，我跳脫「養女」命運後，他們調教我做人的道理，也講說許多古今「偉人」的故事，啟蒙我「女人也是人」的意識。不過，鼓勵我將內心萌發的女性意識對外傳達，逐步蔚成風氣，終於開花結果，其實得力於好幾位開明的男士：

一、城仲模：當時他是行政院參議，我是諮議，我們同時任職法規委員會，他兼任東吳法律系教授。在他安排之下，「新女性主義」在東吳法律系初試啼聲，那是我生平第一場公開演講，意義深遠。

二、莫先生；《聯合報》連載後，一位莫先生帶著女友閰小姐來看我，當場表示全力支持，因他二位才華洋溢的姐姐被傳統婚姻埋沒了才情，十分惋惜。其父為老國大代表，他不便曝光，故請女友出面幫忙。就在這對奇異情侶的真情實助之下，1972年10月9日「拓荒者之家」咖啡屋在台大法學院旁側的杭州南路成立，田野風味的室內裝潢由我當時任教的銘傳商業設計科同學協助完成。一時之間成為僅次於「明星咖啡屋」的人文薈萃雅座，更是推展新女性主義的搖藍。

三、周勳男：台大哲學研究所畢業的他，擔任幼獅出版社總編輯，他將我撰寫的「新女性主義」文稿編印出版。但當時擔任幼獅董事長的李煥下令查禁，已發行的部分流傳市面，後經我重版發行，成為新女性主義運動的經典。

四、王澤鑑：他獲得德國法學博士在台大法研所任教時，我選修他的比較民法課程。我留美歸來鼓吹新女性主義，他以法律系主任名義安排我在台大階梯式第16教室公開演講，台大法律系學弟妹第一次聽到我的新潮主張。家兄帶著全家大小坐在後排替我加油；全場爆滿。

五、柴松林：人口統計學者、政大名教授，發表「台灣未婚人口，女多於男」的研究報告，引起「吾家有女」的家長們憂慮，教育界也發出「大學女生過多」的警訊，甚至提出設定「男性保障名額」的主張。我去拜訪柴教授交換許多意見，也結識夫人薄慶容教授成為莫逆之交，多年來在性別正義上併肩作戰。

六、王世榕：亞洲基金會十分重視促進台灣社會現代化的議題，1975年選派我赴美、日、韓考察研究婦運議題，後又補助「保護你」專線等多項活動，基金會執行長王世榕惠助良多。

七、陳水扁：1999年陳水扁決定找我搭檔參選的五大理由之一是「男女平等、兩性共治」。競選期間他公開承諾，當選後任期內，內閣女性至少任命1/4。當選後，他果然一口氣任命超過1/4的女性入閣；2004年又力排眾議，堅持由我連任搭檔。更在2008年讓國民黨出身的蔡英文巧妙當上民進黨主席，更於2016年當選台灣第一位女性總統。

「歷史」的英文history，只有his-story沒有her-story。然而本文所述7位開明男性的情義相挺，發揮關鍵性影響力，逐漸獲得施叔青、王中平、曹又方、李元貞等女傑力挺，近50年的台灣社會已是男女相知相融，互助合作的嶄新社會。

為此，2022年3月開始，我將在全台6都展開Her-Story巡迴特展，將台灣近代50年歷史，透過我個人的生命軌跡，各界男女老少朋友共同回憶切磋，屆時敬請共襄盛舉。（作者為前副總統）