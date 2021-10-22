美國國防部首席軟體官夏朗9月辭官，10月接受《金融時報》訪問時透露了辭官原因，因無法說服華府，美國在兩強AI（人工智慧）賽局已輸了一大截！大陸近年AI發展神速，最鮮明的事例是，清華大學今年錄取一位名為「華智冰」的新生，這位同學註冊後還登錄電子帳號，卻活脫脫是AI產品，她跟記者開玩笑說，「（接受我）老師開始有點猶豫，因培養我實在太貴了。」

負責五角大廈軟體決策3年的夏朗說，中國正走向全球AI的主導地位，兩相對照，美國AI只是「幼稚園階段」；美企如谷歌不願與政府合作，「AI倫理」又陷爭議，中國企業卻須和當局合作且砸重金研發，「我必須說，15年內美國根本不可能有贏過中國的機會。」

兩強AI競賽已出現「東風壓倒西風」。史丹佛大學年初公布AI指數報告顯示，中國2020年在AI專業期刊的引用率以20.7%微幅超越美國的19.8%。為此，美國「人工智慧國家安全委員會」（NSCAI）主席施密特在參院作證時，建議國會將五角大廈核心AI預算從每年15億美元增到80億。

該委員會隨後發表厚達756頁報告，建議美國學習「軍民融合」的中國模式，顯示這場AI大博弈不僅涵蓋美中軍事競賽、科技與貿易戰，且將影響美國強權地位。這份擘畫美國AI大戰略的報告甚至建議華府2025年前完成政府體系「AI戰備」，與盟邦建立「AI防衛夥伴關係」。

近年大陸AI發展迅猛，從2015年《中國製造2025》、2016年「十三五」規畫、2017年十九大報告到今年開局的「十四五」暨「2035年遠景目標」，AI都是科技發展主攻目標，且成國家戰略。大陸國務院早在2017年就推出《新一代人工智能發展規畫》，以三步走為戰略目標，規畫2030年成為世界主要人工智能創新中心。

不過，大陸AI發展也不是沒罩門，如晶片製造、人機互動、智慧型計算都和頂尖技術存有落差，但過去10年大陸AI專利申請已居世界第一，尤其語言處理、機器學習等10多項子領域已排世界前沿；民間企業如華為、阿里巴巴、騰迅的大數據、雲端運算更令人側目，深圳「大疆」無人機已成世界第一，美國軍方及各州使用大疆的比例竟也高達8至9成。

大陸透過「舉國體制」讓AI領域不斷演進，美國國務卿布林肯、國防部長奧斯汀與白宮國安顧問蘇利文今年7月攜手出席NSCAI論壇並發表演講，矛頭都指向北京，印證了夏朗所言「美國AI已面臨最危險時刻」並非杞人憂天。

從10月初落幕的珠海航空展可見，大陸透過AI建構的共軍無人機部隊已朝全方位、智能化作戰方向發展；《漢和評論》總編輯平可夫近年多次對漢光演習不重視無人機攻防提出質疑，這點恐怕才是台灣重金採購美國軍武之餘，更該重視的戰略發展趨勢。（作者為資深媒體人）