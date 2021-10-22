2017年蔡英文送給基隆天上掉下來的禮物——基隆捷運，前後唬爛了6年，變出5種不可行的雞肋方案。如今，最新的雞肋方案出爐，原擬與台鐵共用路廊的基捷「確定」改變路線。

第一階段，八堵到南港段與台鐵「脫鉤」，將走進人口較多的基隆七堵市區、百福社區，也會轉進新北汐止區公所，與捷運民生汐止的汐東線整合。第二階段，基隆到八堵段，基捷、台鐵，二擇一。基捷開進基隆市區，就廢了台鐵。保留台鐵，基捷就只開到八堵，並在八堵增設轉運站。至於選擇基捷還是台鐵，交由基隆市民決定。

基隆人口最多的行政區是安樂區，每天經由中山高行駛基隆與台北之間的公路班車，不是發自安樂區，便是自金山萬里發車行經安樂區。擬議中的基捷，不經安樂區，對於紓解基隆聯外交通，究竟有何幫助?

基捷台鐵取捨問題，交由基隆市民決定，更屬荒唐。既然民意可以決定軌道路線，要交通部何用?何況，基捷不進基隆市區，也不行經人口最多的安樂區，只從七堵擦邊過，還能稱作基捷嗎?基隆捷運難道就沒有「跳出框框」的規劃嗎?

從輕軌、到輕軌捷運、到中運量、再到基隆捷運，6年來，中央和地方合夥漫天喊話，就地還價，合理懷疑，基隆捷運不過就是政客愚弄人民、污辱人民智商的把戲罷了!可悲的是，在這齣荒唐基捷大戲中，唯唯諾諾、一「軌」無成的市長大人，據說，極有可能高升交通部長呢!

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