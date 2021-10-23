8月間海巡查獲154隻走私名貴的品種貓，依防疫規定被執行安樂死，引發各界高度關注。雄檢日昨將主嫌漁業公司負責人、寵物繁殖場業者、前海巡隊員、船長、印尼籍船員等9人依涉犯《懲治走私條例》，自大陸地區私運管制物品進口罪嫌起訴，並建請從重量刑。

求取重刑，做給誰看哪？154隻貓平白無故地就這麼被陳吉仲｢人道處裡｣了，不到一天功夫，速度之快令人咋舌。人家是秉公處理麼！人家是為保護國民、國內動物、環境生態及產業，實在是萬不得已的措施麼！「此事任何批評和譴責，皆由我個人負責和承擔」。了不起！偉大的政府官員，都敢跟老共嗆了，還在乎死百來隻貓？

專家都提供外國經驗了，可以暫時隔離檢疫，沒問題了再做進一步處理，沒有必要如此速戰速決，畢竟平平都是生命。不麼！只因這些貓帶有原罪，來自｢大陸地區｣，大陸指哪裡？陳宗彥不知道，陳吉仲不會也不知道吧！如果這些貓來自美國、日本甚或其他地區，想必小命或許還能保住，來自中國，想都別想！

可憐的｢小明｣、可憐的｢喵星人｣，只怪你們選錯了國籍、登錯了碼頭，只好認命吧！

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