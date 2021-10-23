陳宗彥一戰成名，大家才見識到他比大老闆陳時中更有Guts，直接挑明｢中國｣；而也別小看不慍不火的拜登，比他前任川普更加直白，確切表示「我們會保衛台灣！」一夕之間彷彿大家都吃了誠實豆沙包，掏心掏肺搶說真話。

在一場鎮民大會上，一位大學生問拜登「中國最近試射高超音速飛彈，您要如何在軍事上抗衡中國，您是否會誓言保衛台灣？」拜登氣都不喘一下就回答：「會的！會的！」而且連說兩次（Yes and yes.）。

綠媒興奮地上了天，大篇幅的報導，奇怪的是，政府官方卻像是樹葉掉到水裡，沒激起一絲漣漪，是怎樣？高興地過了頭成啞吧了？拜登這麼挺妳，該高興不是？拜登不是明確地表明了嗎：「沒錯，我們(對台灣)有承諾。」他都打包票了！

民進黨馬上可以遂其所願，搞獨立了麼。搞呀！還在猶豫什麼？難道喊｢台獨｣是喊假的？那一天到晚搞那些小動作幹嘛？把｢台獨｣當提款機？這下露餡兒了吧？水退了才知道沒穿褲子。

想不到拜登也是個大假仙，嘴巴喊爽，還得讓白宮幫他洗臉，唉！美台雙方怎麼都是這樣的人物在當家？

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