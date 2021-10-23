2022縣市長選舉，民進黨中央有意採用徵召方式，決定六都參選人，雖然黨內有雜音，但體質已質變為集權化的民進黨，這樣做也不意外。近期，民進黨已開始徵詢相關人選，前交通部長林佳龍被徵詢參選台北市長，衛福部長陳時中被徵詢參選桃園市長。

今年上半年，基隆市長林右昌轉戰台北市，新竹市長林智堅轉戰桃園市的傳聞就沒斷過，且檢視兩人的足跡，也確實頻頻進行跨縣市走動佈局，最終，兩人都被地方打槍確定出局。

目前的現況，六都的台北市、新北市及台中市等三都，如無意外，民進黨幾已確定失守，有把握拿下的，只有台南及高雄二都。因此，桃園市對民進黨的重要性不言可喻。但是，台北市是首都，在地方選舉中，不僅是媒體鎖定的重點，選舉結果，更攸關台北市長柯文哲挑戰2024的能量。

在台北市，民進黨的盤算，柯文哲的光環難轉移給接班人，倘若副市長黃珊珊參選，可能成為上一屆台北市長選舉姚文智的翻版，屆時國、民兩黨就有機會一搏。但是，這樣的盤算顯然太過一廂情願，打倒民進黨現已成為藍白共識，民進黨會算，難道國民黨與柯文哲都不會算嗎？

2010年直轄市長選舉，當時蘇貞昌與蔡英文都在盤算2012大位，蘇貞昌率先宣布參選台北市長，蔡英文則被迫參選新北市長，雖然最終兩人都落選，但蔡英文從中蓄積的能量，顯然高過精打細算的蘇貞昌，更奠定日後蔡英文參選2012及2016總統選舉的根基。

從過去的經驗而論，若林佳龍選擇復出選舉，參選新北市與侯友宜對決，顯然比參選台北市有利。只是，控制黨中央的新潮流，畢竟還是有私心，一方面放話林佳龍對參選新北市長沒有意願，另方面則把正國會少主林佳龍往台北市推，還是希望新北市留給「新蘇連」人馬參選，如新系的林淑芬或蘇貞昌女兒蘇巧慧。

但是，不曉得掌權的新潮流是不是被權力慾望沖昏頭，若民進黨在新北市的人選太弱，進而讓侯友宜躺著選，那侯友宜便能南北走透透到其他縣市輔選，為日後攻大位時累積人情，屆時所颳起的旋風，民進黨恐怕招架不住。因此，林佳龍是否參選台北市，恐怕言之過早。

相較於雙北市，桃園市才是民進黨真正會下重兵的地方，主要原因有三：第一，桃園市是民進黨執政，掌握執政資源；第二，桃園市成敗，是民進黨在2022地方選舉成敗的關鍵；第三，鄭文燦市長執政成績總體檢，將成為日後仕途發展的關鍵。

此外，桃園市長參選人的安排，派系因素也是重要的考量，鄭文燦是新潮流系，想參選的鄭運鵬及鄭寶清，都與新潮流有密切關係；但是，面對藍大於綠的政治結構，兩人是否能百分百承接鄭文燦「超越藍綠」的光環，著實打上問號。也因為桃園不能輸，民進黨遂思考徵召新潮流地方人士能接受，且全國知名度又高的黑馬參選。

無論民進黨徵召陳時中參選台北市長或桃園市長，都會面臨蔡英文政府防疫政策缺失、疫苗採購失當等問題，包括華航諾富特案、3+11事件，更是重中之重。台北市因為有柯文哲坐鎮，陳時中回應的內容，很容易被柯文哲一針戳破；反觀陳時中參選桃園市，遭遇的挑戰會比較小。因此，如無意外，民進黨桃園市長參選人應該已經呼之欲出了。（作者為自由撰稿者）

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