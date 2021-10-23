民進黨執政後，立委經常質詢國防部長：「若中共攻台，我們可以守多久？」歷任部長的回答，從幾個月到幾天都有，現任部長邱國正的回答卻非常不一樣：「敵人打多久，我們奉陪多久」，身為軍人，這個答案是最負責任，也最符合國人對國軍的期待，但站在黨政領袖的位置，卻是很不負責任的答案。

台灣被打造成刺蝟島

大陸軍事力量不斷提升，近年更針對台灣不斷練兵操演，國軍每年舉行「漢光演習」兵棋推演，希望掌握兩岸軍力動態對比關係，媒體報導國軍最後總能形成局部優勢，終於反敗為勝。外界不知道演練時參數如何設定、「攻台軍」的決心為何？也就是要打一場什麼規模的戰爭，推演內容與結果都列為機密，國人無從判斷大陸軍力對台真實的威脅性。

日前《紐約時報》一篇專文倒是有一個新觀點，文中透露美國空軍去年秋天，針對共機圍繞台灣進行自己的兵棋推演，據美國國防部官員稱，這場機密推演最終發展到中國對該區域的美軍基地發動導彈襲擊，然後對台灣發動空中及兩棲攻擊，官員的結論是，在美國的支持下，台灣防禦能支持2、3天。不過，中共無意與美國打世界大戰，事態應該不至於如此，但是大陸軍事壓力日增也是事實，邱部長日前就曾坦言：「這是40多年來最嚴峻的時刻」。

隨著蔡總統在國慶日發表的演說，內容提及「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，直接切割「一中各表」及「九二共識」，並持續走親美抗中的路線，大陸國台辦發言人馬曉光表示：「是赤裸裸的販賣兩國論，民進黨謀獨，挑釁造成兩岸關係緊張動盪，威脅台海地區和平穩定」，大陸方面會有這種回應並不意外，也為自己的武力脅迫提出了「合理化」的說詞，可以預見的未來，兩岸關係會隨著民進黨政府長期執政越走越遠，所要付出的代價是，大陸永無止境的軍事威脅讓使台灣人永遠生活在戰爭的恐懼中。

既然蔡政府選擇走向對抗，國防力量自然成為最大的依靠，為了表示誠意，對於美方推銷各式武器，蔡政府二話不說一一埋單，除了戰機、軍艦外更是花大錢購買了大批的飛彈，把台灣打造成「刺蝟島」，蔡總統以為向美國購買了武器，就可得到美方的安全保證而高枕無憂，用這種「債留子孫」的方式進行軍備競賽是否合算？而且這只是日常經費，真正的無底洞是「戰費」，若真的啟動戰爭，那才是一筆天文數字，勢必打掉台灣多年攢的老底，禍及三代，不可不慎。

國防改革只做半調子

如兒戲般的「軍事訓練役」從開始就是一個失敗的產物，政府有年輕選票的考量，遲遲不敢下決心改革，但是為了年輕選票，反而會失去中壯年服過兵役男性的選票，因為這群服過2年兵役的老兵，不論戍守外島、參加對抗演訓、下基地，都曾為保衛國家而流過汗水及淚水，4個月的「軍事訓練役」到底能不能戰鬥甚至自保，這些老兵們會不知道？

承平時代就算了，把「軍事訓練役」當成團體生活，體驗一下軍訓，倒也無可厚非。但台海已到了「40多年來最嚴峻的時刻」，常備兵力早已被操得師老兵疲，後備兵力不堪大任。當老兵們的子姪輩現在要去當兵時，會不擔心嗎？相信他們情願自己的子弟服役時間能夠延長，受到比較好的訓練，以增加戰場存活率，而不是在錯誤的政策及選票的算計下，白白犧牲年輕的生命。

國防改革在政治人物私心下只做半調子，在自我防衛的決心都不足的情況下，寄望美國能夠馳援台灣，讓美軍為台灣人流血，如同天方夜譚，畢竟美國不是盟邦、不承認台灣國家地位，台美也沒有防禦條約簽定，何況美國總統拜登與中國大陸國家主席習近平將於年底實施高峰會，美中關係勢必走向和緩。國際關係變化之快，常超出人們想像，到時候打仗還是要靠自己，兩岸同文同種，除了對抗之外，真的沒有其他的路可走嗎？

立法院下次質詢，喜歡問「若中共攻台，我們可以守多久？」的立委們，應該改問蘇貞昌院長，而不是邱國正部長。