立委陳柏惟慘遭罷免，應是史上第一個被罷免成功的立法委員，短短636天的任期就此畫上休止符。更是近4年內，繼首位被罷免的市長、議員後，再創首位立委被罷免的政治紀錄。

接連創紀錄的肇因，須歸因於綠營執政後力推的《選罷法》修正，導致不同公職人員罷免門檻與基於法理所須反映的正當性能量乖離。但當綠營在2020大選勝後，隨即舉全黨之力投入罷免高雄市長韓國瑜而失去理性，一切就失去討論基礎。

回想當時高喊「光復高雄」的綠營諸君，何曾願意透過修法，用一場實質公平的遊戲面對韓國瑜？後來被罷免的王浩宇、陳柏惟在內，當時不也殺紅眼似地傾全力聲援罷韓，兩人何曾想過跟韓國瑜來一場男子漢的罷免對決？

結果是韓國瑜被罷免後，一把政治惡鬥的怒火迅即在全台燎原。由於幾乎只要動員政黨基本盤就能通過的連署門檻，讓審核是否應票決的先行程序正義，頓時變成擺設，無法真正討論罷免合理性的提案。一旦進入投票階段，自然就形成政黨動員基本盤搶低通過門檻的必殺策略。

且王、陳兩人的問政風格飽受爭議，自然會被列為「淘汰名單」，果不其然接連落馬。韓在事前事後對兩人應無太多成見，但後兩人卻始終將韓國瑜當成政治提款機來肆意操弄。如以結果觀之，王、陳二人的終局下場，可說是作法自斃的最好例證。

隨著陳柏惟的罷免成案，這場延續兩年多的罷免狂熱應會暫時退燒，導致狂熱的錯誤修法卻仍是現行的遊戲規則。如立院朝野再不認真面對修法必要性問題，只怕暫歇之後，很快就會捲土重來，一旦仇恨政治再度抬頭，將使台灣政治永無寧日。