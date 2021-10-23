美國亞太事務副助卿華自強21日表示，台灣所以無法參與國際民航組織（ICAO）與世界衛生大會（WHA）等聯合國單位，甚至是藝術家、記者與人權工作者被排除在聯合國之外，是因為中共錯誤的引用了聯大第2758號決議案所致。

稍稍了解聯合國歷史就知道，無論是WHO、ICAO所以得以沿用聯大2758決議案排除台灣，如就其本身章程而言，乃屬必然；因為早在1971年的2758決議案之前，於1950年12月14日時，聯合國大會就在美方與我方等反共勢力的主導下，通過了一個第396號決議案，對聯合國的專門組織進行規範；此決議案略謂「建議聯合國大會所採對一國代表權之態度，應為聯合國其他機構及專門機構予以考慮」。

當然，這是在1950年我國政府剛撤退來台時，沒有資源在聯合國內去與蘇聯中共集團去打每一場仗；因此對我保衛聯合國下轄的專門組織中的地位，最有效做法，自然是只要保衛住聯大席位，就不用拉長戰線，去每一個下轄組織中去打仗；所以才在美方的協助下於聯大通過此一第396號決議案。當然，當時所料未及的是，此一決議案後來會變為對我本身的挾制。換言之，396號決議案等於已經預先規範了聯合國下轄的專門組織、經社理事會等相關單位，必須接受第2758的相關決議案管轄。WHO、ICAO均屬之。華自強大概不管這個，所以搞不清楚。

第2758決議案是否對我們具有規範性？如果回到2758決議案當年的時空背景，可以清楚知道，決議案全文雖一字未提及「台灣」；但當年的該一決議案，是處理「中國代表權問題」；是「在台灣的中華民國政府（當時稱自由中國）與台海彼岸的中華人民共和國政府（赤色中國），二者之中誰能代表中國」的問題。在這樣的概念下，根本無所謂的台灣問題存在；因為，當時的概念非常清楚，「在台灣的中華民國政府」和「在北京的中華人民共和國政府」都主張，台灣和大陸都屬中國；這也是當時國際社會的共同認知。

其實，就連當時美國政府本身也是這樣主張的。美國國務院公報（Bulletin）第22卷（1950年1~3月）中清楚記載，美國當時的總統杜魯門與國務卿艾其遜都說，「台灣已歸還中國」，且「在過去的4年中美國及其盟邦都沒有異議」。後來美國改口稱「台灣法律地位未定」，完全是因為韓戰爆發，美國擔心無法阻擋共產集團勢力擴張，需要一個介入台海的理由而已。這在美國國務院的解密檔案1950年亞太第7卷中記載得非常清楚，這只是美國當時的政策需求。

綜而言之我們不論用什麼名義進入、參與聯合國，或要參與哪個聯合國下轄組織，除了與中共協商之外，只有兩條路：一是重返，也就是要重新與中共爭中國的正統，一如中共當年的作法；不然就只有用新國家名義加入，準備面對中共的否決權。沒有第三條路。（作者為資深媒體人）