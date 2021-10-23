8月下旬以來，大陸陸續有20個省、市、自治區實施錯峰用電、緊急拉閘乃至企業分時、分級停、限產或預警，壓限負荷供電或暫停非必要供電等力度不同的停、限電措施。台商較為集中的區域如江蘇省採取企業分級停、限產，共有143家企業全部停產、1096家企業採取「開二停二」措施，廣東省實施每週「開二停五」，以及浙江省從9月21日至30日關停高耗能的印染廠、汙水處理廠、化工廠等，方式不一，大小不等。10月迄今實施限電的區域雖未擴大、程度也有所緩解，但生產型台資企業經此震撼，緊張的情緒仍未完全平復，新增投資也選擇暫時觀望。

以燃煤為主的火力發電，2019年佔大陸能源供應68.88%。本次導致各地限電的主因就是發電用燃煤價格大幅飆漲，由去年每噸600元跳升至今年1500元，火力發電廠在存煤偏低、供應吃緊的情況下，為減少虧損而降低發電量。加上大陸政府已宣示「碳達峰」、「碳中和」兩項國家環保政策目標，各地針對減碳指標，要求二氧化碳排放量最大的燃煤發電廠逐步降載或關停，但此時北方漸次進入取暖需求旺季，重重因素疊加下，各地不斷傳出緊急拉閘限電的風聲，直到政府調度國家電網積極因應，才使斷電停產的風暴逐漸平息。

值得關注的是，即使眼前的危機緩解，未來大勢仍不容樂觀。這是因為自2020疫情以來全球經濟環境巨變，一方面各國工業生產陷於低潮，一方面美元狂發更引起全球原物料價格大漲。大陸的石油、天然氣和煤都高度依賴進口，而鋼鐵、石化等高耗能產業在經濟產值中占比偏高，若能源供需價量背離常軌，長期將扭曲經濟結構，造成國家發展的隱憂。因此10月12日國家發改委已發佈通知，對煤電電價擴大浮動範圍至20%，電力現貨價格及高耗能企業則不在此限。簡而言之，未來大陸供電價格將更為市場化，一則反映成本，避免資源錯置，同時也可倒逼不符合環境和能源效益的落後產能逐漸淘汰，導正經濟發展。

從限電以及政府電價市場化的一系列變化來看，我認為台資企業必須特別關注大陸如下的重要趨勢：

推動「環境永續」的能源改革。降低燃煤消費及擴大開發、進口與儲存石油、煤、天然氣，提高綠色能源如風力、光伏等發電占比，將水力及核能列為電源開發重點專案，和具體降低GDP能耗率3%等，這些都是十四、五規劃中為達成「創新、綠色、環保」政策目標的重要做法。而大陸搶先世界各國承諾在2030年前實現「碳達峰」並在2060年前完成「碳中和」這兩項環保政策硬指標，更表明其強烈支持環保的決心。以大陸國家意志的高度與強度，未來各地執行節能減碳的力度必將逐年提昇，對企業經營而言，意味著能源和環境的費用會大幅增加。

優化產業體質、調整經濟結構。「立足於國內大循環、暢通國內國際雙循環」的政策將帶動內需市場產銷一體化，減少資源型產業產品出口，以此逐漸達成經濟結構重整與均衡。未來除少數對國家安全或經濟發展具有重要影響的項目外，其他高污染、高耗能的產業都會逐步調整緊縮；低盈利而大量耗用環境、物料和人力的企業會在能源、資源、勞動成本的調整中被自然淘汰。

人民幣升值。面對因美國貨幣超發而引起的國際物資價格變動，大陸最好的應對方式就是讓人民幣升值，既可降低進口原物料和能源成本，對低迷的房市、股市也有激勵的功效。眼前大陸政府因為景氣剛剛回暖，暫且維持貨幣穩定，是期望以拉抬出口保障經濟穩健發展，但人民幣升值大勢已成國際金融投資界的共同認知，未來還將引發一波波的漣漪效應，台資企業要小心應對，提前做好準備。

還記得2007年6月29日大陸《勞動合同法》修訂通過之前，很多台資企業對嚴格的新法適應不良，異議紛紛，當時吳儀副總理親自召開台資企業座談會，在聽取大家對《勞動合同法》的看法與建議後，她語重心長地說：「台資企業不要只是低頭拉車，更要抬頭看路；大陸的改革不會停止、高標準的政策制定對企業會有陣痛期及一定的衝擊，但長遠來說，對國家發展及民生是有利的，國家的政策一經決定執行，就很難再回頭。」

坦白說，健全的企業並不擔心變化，最怕的是猶豫搖擺，不知何所適從。一如四、五年前大陸以強制關停手段驅使許多台資企業積極檢討防汙設備、提高境治理能力，此次限電風波及其後續的政策調整對鋼鐵、鑄造、石化、印染等耗能較高、污染較大的產業以及傢俱、服裝、文具、鞋類、五金等低利潤的傳統產業勢必帶來更多衝擊，我們應該把它看做一個強烈預警，或停或走或自我升級轉型，台商朋友們必須儘快適應調整，只有認準方向跟上大流，才不會落在時代後面。（作者為大陸全國台企聯榮譽會長）

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