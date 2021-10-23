陳柏惟罷免案以過半數投票、贊成略多於反對的狀況低空過關。這場罷免案本來單純，但在藍營將其升格為與綠營對決的大戰之後，意義已經大為不同，所以才會出現「戰鬥藍」趙少康等人全力投入罷免案的狀況。但罷免成功，國民黨可以說小勝一場，有助於阻擋民眾黨與柯文哲繼續向國民黨的蠶食鯨吞，所以柯文哲最近提出黃珊珊要爭取到綠營的選票，也是發現到藍營選票逐漸回流國民黨的趨勢。而之後的補選，在民眾黨難覓戰將的狀況下，有望走向藍綠對決，這樣也可以有效邊緣民眾黨，對朱立倫領軍的國民黨相對有利。

從這次贊成票略多於反對票的狀況看來，在地的顏清標家族仍然寶刀未老，只是上次輸在政治風向逆風；但也反映了顏家的勢力已經逐漸衰退，和綠營差距越來越小，顏家在補選中應該有機會勝出，之後2024的大選，由於總統和立委同時選，勝負還是很難說，但可以預見的是，顏家未來還必須準備補選與大選兩場選戰的負荷。

對台灣基進來說，損失唯一的現任立委，肯定是重傷，且贊成反對選票差距不大的狀況下，這次民進黨沒有全力動員搶救，應該會引發台灣基進與民進黨之間的齟齬。台灣基進與新潮流關係甚深，且自甘執政者側翼，卻沒有受到全力搶救，地位還不如黃捷。民進黨沒有卯盡全力救陳柏惟，除了選區結構、非民進黨黨員身分的理由之外，最大的原因還是台灣基進已經透過罷韓壯大，即將進軍明年的議員選舉，在明年民進黨選情被認為不佳的狀況下，民進黨肯定不能坐視台灣基進撈過界。陳柏惟遭到罷免，民進黨除了有機會參選補選之外，也可以遏止台灣基進的擴大。反正以民進黨當前的狀況，再找一群人當側翼護航，並不困難。

這次罷免案過程，以及即將到來的補選，作為第三勢力的民眾黨與時代力量都失語，而現在的罷免法規設計，時代力量居功厥偉，但這樣的罷免規定對小黨很不利，而且罷免與反罷免的二分，之後的補選都對小黨嚴重不利。接著很可能還有針對台北中正萬華區立委林昶佐的罷免案，這樣一連串的罷免投票，可能會讓政治結構往有能力承擔罷免風險的兩大黨靠攏。

罷免投票與補選常常是選民發洩對執政者不滿的機會，這次也不例外。從政治格局來看，作為民進黨側翼的台灣基進與陳柏惟在罷免投票中挫敗，很可能會衝擊到陳柏惟積極護航的行政院長蘇貞昌，蘇貞昌本來就低迷的支持度，經過這次罷免投票與即將到來的補選後，可能會更加低迷。這次罷免投票很可能也是蘇貞昌內閣總辭的倒數計時。（作者為台灣國際戰略學會研究員）