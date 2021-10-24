1988年蔣經國辭世後，台灣的衛星研究繼續茁壯。並於1991年，以財團法人方式，成立了國家實驗室，其中包含國家太空中心。自1981年蔣經國壓下「天馬計畫」到現在的2011年，已是30個年頭。

台灣在太空研究方面也有不俗的表現。利用美國人的火箭推送能力，1999年首先發射了420公斤重的華衛一號衛星，2004年發射了700公斤重的華衛二號，該計畫主持人陳正興博士，即來自中山科學院。

2005年華衛三號升空，這是包含6顆各重70公斤的多衛星系統，以監測全球氣象為主要目的。利用美國人的火箭送衛星上天，立法院有委員嘲笑說：「這些是假的衛星」。於是，這些很會吵架而名震國際的立委諸公，竟也通過預算，使國家太空中心自1998年起發射探空火箭。

到2010年5月5日為止，已發射7次。「探空七號」的二節推送火箭，由中山院研製，這是中山院在30年前即已具有的能力。此次發射，由私立淡江大學洪祖昌教授主持，發射的全程追蹤由成功大學、嘉義大學負責，中央大學、台灣海洋大學及虎尾科技大學則負責通訊、結構、電腦軟體設計等工作。參與實際工作的人員，全是由教授指導的研究生或大學部學生。

預計2012年發射的「探空十一號」，將是發射一枚重約30kg的衛星進入軌道。國家太空中心已向全台114所大學及研究機構發出邀請，公開徵求委托研究計畫。「探空十一號」無論是推送火箭或衛星，都將全是台灣自製。

由於對衛星的研製，自然培育了島內國際級的軟件開發能力，與許多航太級元件製造廠家。加之對飛彈、戰機多年來的辛勤耕耘，使台灣在高科技的系統技術能力，堪與任何先進國家一爭短長。譬如最近有16個國家參與，由諾貝爾獎得主丁肇中主持的國際性「反物質磁譜儀二號」（AMS-2）計畫，台灣團隊提供的電子元件，即由中山院電子研究所研製。

2004年5月，美國任職最久的前太空總署署長高丁（Daniel Goldin）訪台時即表示：「台灣是先進國家，希望台灣持續提升在航太領域的成就，為人類作出更多貢獻。」老美高丁氏，應該不是很瞭解中國現代史，尤其是不太知道兩岸隔海對峙的實情。假如高丁氏知道，台灣的先進，實源於蔣介石父子及其追隨者不屈的堅持努力，高丁先生也可能像柏格曼教授一樣，會對蔣氏父子崇敬不迭吧！

蔣經國在1981年壓下「天馬計畫」，是兩岸應該化劍為犁的伏筆。蔣氏選擇衛星交由學術界主導，30年後的今天，似乎可以在島內看到遍地開花的成效。台灣的將來會變成一個科技島，不是絕不可能。蔣經國曾是一位共產黨員，在他臨終之前不久，他勇敢地開放兩岸交流，勇敢地解除戒嚴，勇敢地開放黨禁及報禁，把自由還給中華民國的台灣人民。

所以，台灣在可能成為科技島之餘，也可能成為一個多彩多姿的人文島。馬英九會對著蔣經國的靈位垂淚跪拜行禮，你不能說馬英九情感脆弱，沒有魄力，蔣經國確有他睿智感人的一面。蔣經國沒有辱沒他自己，沒有枉做共產黨黨員及國民黨黨員。孫中山「民有、民治、民享」的口號，他努力去實現。他應是中國政治人物的一個好榜樣，他是二戰英雄蔣介石的出色兒子。

我平遠縣鄉親，曾參與中山院之興建及工作者，計核能研究所有姚士龍（姚鉅元先生長公子）、林念生（林錦敏先生長公子）、林彬（林昌緒先生公子），火箭研究所有林瑞慶（林其華先生女公子）、劉廉興（劉塾章先生公子）、電子研究所有姚士鳳（姚鉅元先生次公子）、李蒼松（李運奎先生公子），筆者則曾在電子研究所、計畫處及天弓計畫工作。

【系列完】