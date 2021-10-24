剛去大陸時不懂酒桌文化下的那套潛規則，還很奇怪為什麼一個挺照顧我的台灣前輩一直告訴我：「必須喝，就得喝。」整一個飯局過程，他不只一次跟大陸領導說我能喝，現在看來，原來是有心相幫。

那次我吞下的白酒是過去一年的總量。

如果沒有「千杯不醉」的功底，要應付大陸的酒桌文化，還得會裝才行。否則一通拚酒，分分鐘你就得抱著馬桶，上演一齣相親相愛、纏纏綿綿到天涯的戲碼。

在我看來，酒桌文化和歷史上淵源流長的酒文化不同。少一個字，意義上，那是差之千里。

這裡先來談談酒文化，傳統上的酒文化，因情而動，比如李白的《將進酒》，「五花馬，千金裘，呼兒將出換美酒，與爾同銷萬古愁。」細讀來，豪情奔放，使人有浮一大白、不醉不歸之感。

又或者「舉杯邀明月，對影成三人」的淺斟細酌，不勝寂寥。

「一壺濁酒喜相逢，古今多少事，都付笑談中。」從來只聽過「把酒言歡」，可沒人把菜言歡。好友相聚，不來壺酒，可就少了點味道了。

古人飲酒，醺醺然，飄飄然，都是自娛娛人，圖個情緒和氛圍。

那麼，酒桌文化是什麼概念？酒桌文化是現代社會快速發展的一個現象，是一種勸酒的陋習。這陋習的核心是——人情與不對等權力下的支配慾。

「小康啊，你在飯桌上就只知道吃，怎麼不拿起酒杯跟領導說說話？」

「感情深，一口悶；感情淺，舔一舔。」

「咱這聚會開心著，怎能一直喝飲料？自罰三杯。」

在這場合中，千萬不要把「我不會喝酒」掛在嘴邊，稍微有點情商的人都懂。你不喝，就是不給領導面子。敬酒是尊重，拒絕就是瞧不起。一個不會做人的人，哪能拿到人際關係的通行證？

敬酒也有很多注意事项，領導互相喝完，你才能向領導敬酒。可以很多人同時敬同一人，但絕對不能一人敬多人，除非你是領導。別人敬你酒時，即使不會喝，也要小抿一口。敬別人酒時，如果是碰了杯，就一定要喝光杯裡的酒，你可以對被敬酒的人說「我乾，你隨意」，以表禮貌和大度。不碰杯的話，就得視情況而定，絕對不能對方喝了一大半，你自己卻只是舔了舔酒杯，要知道，這時候是你在敬人家酒。如果對方喝完了，你也要儘量喝光。

在社會上摸爬滾打，除了守規矩，還要明晰各項潛規則。你心裡叫苦連天，看著領導笑咪咪的臉，還以為領導愛喝，其實領導只想看你喝。看著你明明不情不願，卻不得不咬著牙，只差沒把酒杯吞下肚，那麼他胸口就有了一股支配欲了。滾燙的喉，熱烈的口，激動的心，顫抖的手。你越是推辭不過，唯唯諾諾，他越是興奮。老子當年也是這麼熬過來的，憑啥你就能躲過？

看出關鍵了嗎？酒桌文化說白了，就是勸酒與喝酒的過程。這玩意兒是精華也好，糟粕也罷，都不重要。重要的是，你面前的領導或是甲方爸爸喜不喜歡。他喜歡你喝，你就得酒鬼上身，人在外地，總不能以自己等會兒要開（騎）車為理由推掉。

醉翁之意不在酒，這就是酒桌文化下的潛規則。

體驗過幾次酒桌文化，知道這種觥籌交錯的場合萬分由不得人，所以我開始裝作矜持，讓他們逼我喝，半推半就，不行不願，然後偽裝成不勝酒力的樣子，吐露出對對方、甚至是對這次聚會的推崇之情。等到這場合中的人大多酒酣耳熱，我便悄悄地把分酒杯裡的白酒換成白開水，這時候酒局早已進行了三分之二，壓根兒沒人注意到你。到了這階段，就換你敬酒，拉近關係。

現代年輕人紛紛吐槽酒桌文化，那麼，酒桌文化會消失嗎？只要酒桌文化的內核，也就是人情與不對等權力下的支配慾，永遠流淌在這社會的人際網絡中，它依然就是社交的一種工具，依附於支配欲下的一種載體。

你只有讓自己變得更強，足以當起那位多人敬同一人的核心人物，然後銘記「己所不欲，勿施於人」的道理，避免讓下一代年輕人再次吐槽酒桌文化。（萬里西風瀚海沙/台南）

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