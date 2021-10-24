這次的刪Q罷免案，再一次顯示智慧的選民給各方政治人物上了一課。首先，對陳柏惟而言，立法院問政的缺失，在罷免過程中被充分檢視，加上過去言行不當被揭發，儘管之後的苦行與道歉，仍然免不了成為第一個被罷免的立委。這說明了，民意代表不但要謹言慎行潔身自愛，更要認真問政兼顧選民與國家利益，才能獲得選民支持。

其次，選民也給執政的民進黨一個教訓，民進黨在後期傾全黨之力欲救陳柏惟，希望將｢刪Q」導向統獨對決，將陳柏惟塑造成｢抗中保台」的英雄，甚至提出中共強力介入罷免案的荒誕言論，以及祭出高鐵優惠等措施希望年輕選民回鄉反對罷免，但投票結果顯示｢抗中保台」不是萬靈丹，更不能掩飾執政失敗的事實。

第三，給予國民黨和顏家警惕，在國民黨與顏家傾力支持下，同意罷免票僅以4000票險勝，顯示選民雖然願意給國民黨與顏家一個機會，但同時也表示對國民黨與顏家的不放心，特別是當天下午許多年輕人出門投票，這些年輕人應該是投下反對罷免票居多，顯示年輕人仍然不滿意國民黨的兩岸政策，同時對顏家仍有疑慮，國民黨與顏家未來如何回應年輕選民需求，也是國民黨能否取回政權的關鍵。

最後，選民也給發展中的小黨警示，小黨不能一味與執政黨配合，必須要走出自己的路，當初時代力量為了配合｢割闌尾」推動降低罷免門檻，不但種下時代力量分裂，也是變相鼓勵罷免，使得小黨更難生存，日後除了檢討罷免制度外，更重要是小黨如何擺脫大黨附庸的命運，走出屬於自己的路，這才是選民給予的期許。

面對選民，政黨和政治人物或許真的要更謙卑吧！

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