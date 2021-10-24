陳柏惟罷免案通過，這個結果並不讓人意外，意外的是，反對罷免票數竟也達7萬3433票，會有這樣的結果，只能說陳柏惟成也民進黨，敗也民進黨！

2020年立委選舉，陳柏惟之所以能夠空降當選，主因是民進黨將台中市第二選區視為艱困選區，加上在地人士也無參選意願，遂禮讓曾參選高雄市議員落選的「抗中急先鋒」陳柏惟參選。2020總統選舉，蔡英文在台中市第二選區拿下57.97％的得票，成功母雞帶小雞，協助陳柏惟以過半（51.15％）得票，擊敗擔任7年立委的顏寬恆。

陳柏惟不是在地人，加上當選是蔡英文因素造成，基層本來就不穩，在擔任區域立委期間，理應深耕基層、加強地方經營。但陳柏惟卻反其道而行，不僅疏於地方經營與選民服務，還將自己當成不分區立委，力挺蔡英文政府的萊豬進口、疫苗採購失當等政策，加上荒腔走板的問政，連自己人都搖頭。

台中市第二選區的政治結構係「藍大於綠」，民進黨若要幫助陳柏惟，理應冷處理罷免案，但是，民進黨為何採取全黨力挺，讓罷免案形成藍綠對決態勢。對陳柏惟來說，民進黨全黨力挺是把雙面刃，藍綠對決的結果，投票率衝高，更會催出更多藍營民眾出來投票，等於協助罷免案過關。

蔡英文跟民進黨在事前，都已知道結果會如此，但為何還要跟陳柏惟綁在一起，因為，對民進黨來說，陳柏惟是「抗中保台」的代表人物。即便罷免投票前夕，陳柏惟曾經肇事逃逸、涉嫌賭博、財產申報不實等黑歷史接連曝光，蔡英文及民進黨仍舊選擇蒙上眼睛、力挺到底。

陳柏惟被罷免出局的意義有三：第一，代表民進黨長期操作「芒果乾、抗中保台」護身符失效；第二，代表曾經肇事逃逸的陳柏惟，「漚梨仔假蘋果」（台語），台灣民眾不買單；第三，代表台灣民眾對蔡英文政府開放萊豬、防疫失當及疫苗採購等作為強烈不滿。

接下來的林昶佐罷免案，將是檢視民進黨「芒果乾、抗中保台」護身符更為重要的戰役，蔡英文與民進黨所下的力道，一定會比「刪Q案」加重許多。倘若林昶佐再被罷免成功，蔡英文與民進黨將倒台的骨牌效應，恐怕擋都擋不住了！

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