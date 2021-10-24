台中市第二選區立委陳柏惟遭到罷免。蔡英文總統在臉書透露，已和陳柏惟通過電話，替他打氣。蔡總統說：「面對這樣的困難，他努力到最後一刻，值得所有人肯定，也希望他未來繼續加油，為台灣打拚」。蔡總統同時表示尊重罷免案的結果。

身為中華民國總統，有多少國家大事需要關注及處理。例如中共軍機不斷擾台；習近平說以和平方式實現祖國統一，最符合包括台灣同胞在內的中華民族整體利益。台灣無法加入RCEP，參加CPTPP也遙遙無期，在國際經貿體系中逐步被邊緣化。蔡總統對攸關國人未來之事毫無有效應對作為，卻去關注一名「不適任」的立法委員，顯示總統不分輕重，把注意力放在一些不需要總統關注之事上面。

罷免成功充分驗證了陳柏惟「不適任」。蔡總統卻公然「關愛」陳柏惟，等於是把自己歸類於不受選民歡迎的群體。蔡總統希望陳柏惟未來繼續加油，為台灣打拚。一個無能又無德之人若是繼續參與眾人之事，豈不是為大家添亂？

蔡總統經營臉書原本就有可議之處。身為總統根本沒有必要仿效網紅蹭聲量，更不該在臉書上發出無意義的文字。蔡總統說「尊重」罷免案的結果，根本是廢話。難道蔡總統可以表示異議，甚至宣布罷免無效嗎？

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