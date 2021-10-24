日本防衛省統合幕僚監部10月23日中午發布，中俄雙方聯合導演部通過電台致辭，共同宣布中俄「海上聯合-2021」軍事演習和首次中俄海上聯合巡航圓滿結束，兩國艦艇編隊在東海東部海域舉行分航儀式，俄羅斯海軍編隊續往對馬海峽、日本海駛返太平洋艦隊歸建。此次中俄「海上聯演」情況特殊，期間俄羅斯總統普丁對台海情勢罕見發表評論，使得台日雙方繃緊神經高度關注！

日本媒體10月23日報導，海上自衛隊於22日下午1時左右，在日本高知縣足摺岬南約180公里海域發現中俄海軍聯合編隊向西航行，並首次突穿海上戰略通道─大隅海峽進入東海。23日上午10時，中國大陸海軍萬噸級055型驅逐艦南昌號/舷號101，在長崎縣男女群島東南偏南約130公里海域進行艦載直升機起降活動。這也是此次中俄「海上聯合-2021」軍事演習最後一項演訓科目。

首先，就大陸軍語釋義「海上聯演」，是指兩個以上軍種或不同建置、不同國家軍隊，在統一導演和組織指揮下進行的海上軍事演習。「海上聯合2021」、「海上聯合巡航」則屬規模較小的海上聯演，原則上由參演兵力根據磋商達成的共識，自行實施準備。因此，依據開幕「中俄雙方分別在各自編隊指揮艦開設聯合導演部，大陸北部戰區海軍柏耀平少將副司令員和俄羅斯太平洋艦隊濱海混合區艦隊卡班佐夫海軍少將司令共同擔任演習導演。」從演習層級觀之，屬於「艦隊級」海軍聯演，俄羅斯為主辦方，中方由北部戰區海軍統籌東部及南部戰區海軍兵力。

其次，想定依據。據大陸國防部稱，這是中俄兩國海軍根據年度計劃作出的正常安排，中俄首次海上聯合巡航旨在「維護海上戰略通道安全」，這是與以往中俄海上聯合演習重點在「聯合護航、聯合補給、聯合搜救、聯合防空、聯合反潛、聯合反劫持」不同，明顯針對美國「印太戰略」聯合軍事同盟國家，維護「印太地區」之航行自由。而這次所到之處的海域，皆與台灣周邊海域、日本周邊海域的海上戰略通道有關。

雖然中俄宣稱不針對第三方，但中俄海軍聯合編隊明顯劍指日本，拿日本開刀給美國看。回顧中方在2014年舉行「機動六號」演習中，大陸北海艦隊遠海機動作戰群，由黃海經對馬海峽、宗谷海峽、西太平洋、大隅海峽，駛返駐地山東青島歸建，2014年繞島日本周邊海域是逆時鐘方向，此次2021則是順時鐘繞島日本；不同的是，這次中國大陸由觸動日本最敏感神經的津輕海峽進入西太平洋南下。

中俄海上聯合巡航繞島日本示意圖。(圖/作者陸文浩繪製)

雖然中國大陸的外交政策，宣稱「不結盟」。但日前俄羅斯總統普丁接受媒體訪問指出，俄中兩國之間不存在封閉的軍事集團，也沒有建立軍事同盟的想法。大陸外交部發言人汪文斌表示，「中俄兩國不是盟友，勝似盟友」。兩國關係看似若即若離，所謂勝似盟友卻蘊含如膠似漆的弦外之音。

最後，此次中俄各自派遣五艘軍艦規模不小，回顧過去中國大陸海軍在遠海訓練中，五艘遠海編隊作戰群已經得以驗證，這跟以往俄羅斯太平洋艦隊年度的遠海編隊組成一艘作戰艦、一艘拖船、一艘油船等模式極為不同，且觀察得知，此次中俄海上聯合巡航運用兩個海上作戰群，中方提供綜合補給艦、俄方派出在戰時可以用作指揮艦，船上眾多的雷達電子裝備，具可同時對多個目標實施跟蹤監控的電子偵測船，彼此從各艦型、屬性等互補成形。相信這種「五‧五」海上作戰群模式，將是目前大陸海軍遠海作戰編組主要模式，且聯合編隊強大的海空反潛兵力，仍是此次聯合巡航中的重要焦點。

中俄海軍聯合編隊自10月18日至23日沿著津輕海峽、日本東部海域、伊豆群島、大隅海峽、東海等，如此精準的編隊航線，不禁讓人懷疑是使用中國大陸的北斗衛星導航系統（BDS），或是俄羅斯的全球導航衛星系統（GLONASS），還是作為彼此相互驗證。特別是遠海作戰，海上編隊除與北部戰區海上聯演部互通訊息接受上級指令外，橫向與俄羅斯海軍戰術協同也需要通信，中俄兩軍如何達到通信的一致性，以及通信如何取得保密，彼此的通信裝備不同、數據通信與加密也不同之下，如何取得共識更是中俄海上聯演最高的信任機制，相信也是美日同盟亟欲偵蒐的機密。

（作者為文化大學國發所博士候選人）

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