本月15日女作家陳柔縉在新北市遭機車撞傷頭部，昏迷三日後不治。22日政務委員張景森在臉書上沈痛感嘆：台灣現在一年車禍死亡三千人，受傷50萬人，是「非常惡劣、非常差的世界紀錄」。他開院會時，曾問交通部何時能把三千人死亡減到二千人以下？

當然，張景森是得不到答案的。因為答案就在細節裡，魔鬼也在細節裡。

車禍，是死亡率最高的「犯罪」。民國84年李登輝總統時代，全台車禍死亡人數就已超過三千人（3065）。89年陳水扁總統繼任後，最好的成績是96年的2573人，馬英九總統97年上任後，要求行政院與各縣市每月都要舉行治安會報，由首長親自主持，除犯罪死亡人數外，也要檢討車禍（交安）與火災（公安）死亡人數。並訂出具體改善目標與計畫。

這看似是細節，但是細節發揮很大的作用。馬英九上任後第二年（98年），車禍死亡人數降到2092人，民國102年降到1928人，104年更降到1696人，是民國84年以來最低的數字。無論是交通事故死亡人數與酒後駕車死亡人數，都雙雙降到20年新低。

張景森期望交通部把車禍死亡人數降到2000人以下，在馬英九任內就做到了。換句話說，張景森應該去問馬英九，這到底要怎麼做？因為蔡英文跟蘇貞昌不可能去問馬英九，張景森應該克盡政委職責，代兩位長官問問。

為何蔡英文執政才五年，車禍死亡人數卻快速增加到3000人，比陳水扁時代多500人，追上李登輝時代的3065人？主要原因，就是蘇貞昌院長上任一年，從未召開過治安會報，內政部長徐國勇居然不知道他本人就是會報的執行秘書，他原來還以為是法務部長呢！這是在立法委員江啟臣質詢之後，外界才知道的。

所謂「上樑不正下樑歪」，高層螺絲掉滿地，基層還會上緊發條嗎？幾個月前，交通部前部長賀陳旦就曾公開提出同樣警告：今年車禍死亡人數會突破3000人，而他不幸而言中！張景森與賀陳旦都懂得交安的重要性，但是他們的兩位老長官蘇貞昌、蔡英文顯然一向都不懂，所以車禍死亡人數才會快速增加。

蘇貞昌跟蔡英文對交安的無知與漠視，不是今年才發生，而是早在十五年前，他倆分別擔任行政院院長、副院長時，就有跡可循。民進黨一向不重視反酒駕工作。2000年第一次政黨輪替，陳水扁當總統，當年全國酒駕死亡人數是356人。六年後（2006），蘇貞昌、蔡英文正副閣揆組合那年，酒駕死亡人數增加到727人，增幅51％，是台灣史上最高。馬英九執政後，2015年酒駕死亡人數一路降到142人，比蘇蔡內閣時期足足減少585人，降幅高達八成。

高層不重視，執行單位自然不會拴緊螺絲。無怪乎2016年蔡英文政府上任沒多久，就發生新派任的駐新加坡代表江春男派任當晚就酒駕，以致被迫在履新前請辭的案例。坦白說，要做好交安並不困難，關鍵是：首長要親自督導，部屬要嚴查重罰。換言之，首長要緊盯，部屬要力拚，如此而已。

如果蔡英文還是跟當副閣揆時的心態一樣，那麼交安永遠不會真正改善，魔鬼不只藏在細節裡，還會變成一個大陷阱。

（作者為民間經濟學者）

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