今年是顏思齊開台四百年紀念，但整個政府卻在去中國化的意識形態下，忘祖背宗，假裝看不見。然而，顏鄭開台卻不只是台灣的歷史，更影響明清兩朝，乃至改變東亞與世界大歷史的事件。大陸在去年就把顏思齊寫入中學課本，成為教科書的一部分。反觀台灣，竟自我去勢，把顏鄭淡化，淪為東亞史的邊緣人。

然而，就算官方刻意遺忘，民間開台之地的雲林卻未曾忘祖，他們在十月開始舉辦連串活動，包括演講、文物展覽、音樂戲劇等，至少向「手拓台灣之壯士」致敬，為台灣先民這一段勇敢開創的歷史，作一個感恩念祖的見證。

顏思齊是福建海澄青礁人，生於1589年，是唐朝大書法家顏真卿的後代。歷經朝代更迭，家世沒落，他成長過程艱辛，學習裁縫技藝謀生。1611年因殺了宦家惡僕，被迫流亡日本，居住平戶，以裁縫為生。

其後他立下腳跟，成為平戶海商群中的老大哥，結拜了二十八個兄弟。此時平戶還有一個大海商李旦，他的居所甚至出租當英國商館。顏思齊和李旦合夥，經營從日本到福建、麻六甲、馬尼拉、台灣等東亞地區的貿易。在那海盜橫行的年代，顏思齊有結拜兄弟，武力堅強，足以協助李旦的生意不被荷蘭人或東亞海盜所劫。再加上明朝有海禁，海商即是犯法，李顏都被視為海寇。明朝的所謂「倭」，依學者的調查85%都是中國人。

1621年顏思齊來台，應是幫李旦做港口進出貨物的管理，對台灣地形地物相當熟悉，因此，當1624年顏思齊想在日本起事失敗後，便帶著結拜兄弟和上千名水手、保镳、海商等，一起移住台灣。1624年，荷蘭到台灣的時候，顏思齊已經在台灣了。所以荷蘭邀他合夥「去馬尼拉工作」，也就是搶劫西班牙人。

顏思齊派出懂得葡萄牙、西班牙、荷語、日語等數種語文的鄭芝龍帶船隊數百人，跟荷蘭合作，開啟了鄭芝龍的海盜生涯。1625年10月，在赴山上打獵過程中，顏思齊不幸感染疫病，只留下一句「奈何大數已盡，難與諸君揚帆波濤之中了！」溘然而逝。

他結拜的小弟鄭芝龍則迅速壯大，數年內，成為擁有四百多條船，六七萬手下的海商兼海盜船隊。後來他接受明朝招撫，繼承李旦和顏思齊的貿易事業，成為跨國大海商。

最特別的是1633年，鄭芝龍率領福建水師，以幾百艘火船加戰船，與荷蘭船隊決戰於料羅灣，以火攻燒爆三艘荷蘭大船，並造成其它船艦重傷，自此荷蘭終於認輸，再不敢在中國海域輕啟戰端。好戰的荷蘭不戰，葡萄牙、西班牙本就和諧貿易，自此，東亞海域不再有戰爭，歷經明清兩朝，維持了兩百多年的和平。直到1841年鴉片戰爭才又燃起東亞海戰，然而那已是蒸氣船的時代了。

一場料羅灣戰役，打出東亞兩個世紀的和平，這在世界史上，是何其關鍵的決定性一役。而這是從顏思齊、鄭芝龍開台起始的。這麼重要的改變世界史的大事蹟，台灣怎麼可以不去述說，卻把話語權讓給了大陸，多可惜啊！

鄭芝龍降清後，鄭家的海上事業依舊，鄭成功繼承海上貿易帝國，做為反清復明的根基。甚至1661年鄭成功趕走荷蘭人時，他的說法也是：我只是要來取回父祖的故土。

從顏思齊到鄭芝龍、鄭成功父子，這是決定台灣命運的關鍵三人。沒有這三個人，荷蘭統治下的台灣可能淪為跟印尼一樣，被徹底剝削的貧困殖民小島。連橫在《台灣通史》讚譽顏鄭二人是「手拓台灣之壯士」，誠然是有遠見的論斷。

無論從台灣史、東亞史、世界史，台灣都繞不開顏鄭的影響。歷史如此，做人何曾不是？做一個感恩念祖的後代，好好記憶先人的故事，見證顏鄭的故事，把台灣史和世界史連結起來吧！

（作者為自由作家）

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