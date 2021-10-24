最近，當威權時代的線民、立委黃國書案滾雪球般發展時，兩位威權時代的重要人物馮滬祥與朱高正分別以癌症離世，勾起許多時代的回憶與政治正確的思辨。

回想四十幾年前，我研究所畢業服役，在陸軍第一士官學校當教官，問一位輔大哲學所畢業的黃姓教官：「我輩中有誰哲學唸得最好？」他答：「馮滬祥」。果然過不久，馮才31歲就創辦了東海大學哲學系，擔任系主任，並蒙蔣經國總統聘為秘書，成為耀眼的明日之星。

當時他權傾一時、炙手可熱，人人稱讚拍馬，經國先生去世後，他接連當選國代、立委，旗幟鮮明反獨促統，最後卻遭陷害鋃鐺入獄。他跟友人說 : 打入黑牢，痛苦至極，但獄友送一本聖經，他禱告問上帝事情何竟如此？不料打開聖經，第一眼就看到：「我為這福音的奧祕做了帶鎖鍊的使者。」如一道亮光閃入，他立釋重負，豁然開朗。其後申請保外就醫等，都得到明晰而正確的回應。

前立委馮滬祥癌症復發25日晚間病逝。這位才華橫溢，熱愛國家民族，至終窮困潦倒含冤而終的人，雖似悲劇英雄，但因得到永生，活出了嶄新的生命。（資料照）

馮滬祥鑽研哲學與儒釋道，有如他所心儀的大師林語堂，林語堂晚年寫了一本《信仰之旅》，敘述自己一生悠遊於儒釋道的智慧靈光中，最後遇見「大光」才回到基督信仰。馮滬祥也是從雲端跌落谷底，才遇見大光。

去世前，馮滬祥帶著使命在獄中奮筆疾書，四年多寫了五本書。臨終前還拚命寫，特別是書中檢討自己與一些人物的關係，並一一致歉。這位才華橫溢，熱愛國家民族，至終窮困潦倒含冤而終的人，雖似悲劇英雄，但因得到永生，活出了嶄新的生命。（馮滬祥追思禮拜於10月25日周一上午7：20二殯景仰樓舉行)

與馮滬祥一樣，當年研究哲學的朱高正，台大法律系畢業後，前往德國深造哲學，並取得博士學位，主攻對康德哲學的研究，也自行進修東方周易儒學，對朱子學、易經皆有研究。

1986年9月28日民進黨圓山組黨，當時任省議員的游錫堃擔任司儀、立委費希平主持，謝長廷、尤清率先提案，要求討論「黨章、黨名」等，一整天大家猶豫不定，此時朱高正衝上台高呼「民主運動發展到這個階段，大家還在討論組黨籌備委員會，我們要跟蔣經國賭一把組黨！」語畢全場歡聲雷動，民主進步黨自此誕生。

1988年，朱高正在立法院跳上主席台毆打院長劉闊才，對抗萬年國會，這是立院揮出的第一拳，他立即成為全國知名的立委；此後在立法院經常上演全武行，朱高正也被視為暴力問政的濫觴。

後朱因不滿民進黨的台獨立場而退黨，曾創立中華社會民主黨，也加入過新黨，但因在黨內發起政治鬥爭，與郁慕明互指為國民黨特務、臥底，1997年新黨以朱高正「詆毀新黨同志」為由開除黨籍。

朱高正雖為民進黨立下汗馬功勞，但因自組中華社會民主黨，後又加入新黨，讓民進黨在情感上十分受傷。朱高正到底是變色龍、叛徒，還是忠於理念而改變政黨認同，後世史家應有認定。

朱高正晚年因為大腸癌，他的膀胱、腎都割了，前後治療已約兩年，多次急救不果，以67歲撒手而逝。

三國演義開場詩曾引明代楊慎《臨江仙》：「滾滾長江東逝水，浪花淘盡英雄。是非成敗轉頭空。青山依舊在，幾度夕陽紅。」差可成為這兩位歷史性人物的註解。在歷史的長河中，人的一生有如雲霧，時光短暫飛逝，如何奮力揮灑，留下告別的雲彩，殊堪省思。

（作者為資深黨政人士，授權與台灣醒報同步刊登）

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