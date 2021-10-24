台灣基進立委陳柏惟遭罷免，創下立法院紀錄。原本力挺「友軍」陳柏惟的蔡英文總統、行政院長蘇貞昌等人紛紛送暖，各界也把矛頭指向《選罷法》門檻過低，喊出修法解決亂象。只是民進黨作法自斃，豈有莊家輸了就翻桌的道理；尤其罷免案能夠過關，蘇揆執政不力，才是最大推手。

陳柏惟被罷免成功，自然有其個人因素，除擔任立委期間的爭議言行之外，原本空降台中市第二選區意外勝選，卻未能深耕經營，也是敗筆之一。而民進黨最後隨國民黨操作成藍綠對決、抗中保台，更令中間選民厭惡反彈，投票結果給了民進黨最大的警訊。

而罷免案投票結果出爐後，蘇貞昌第一時間在臉書發文要大家尊重結果，卻把原因歸責於陳柏惟處在一個強大的地方派系、一個最大在野黨鋪天蓋地的動員之下；甚至以自己的人生起伏勉勵陳柏惟不要氣餒，顯然不認為陳被罷免與自己執政遭民意反撲有關。

和蘇貞昌過去人生相比，陳柏惟這一跤的確不算什麼。畢竟一個曾在神明面前發誓退出政壇，卻在選輸新北市長後，在政壇上起死回生回鍋行政院長，更能在任內一連串重大公安、公衛事件枉死1800多條人命後，連演都不願意說出請辭下台的人生，當今政界恐難再有第二人。

只是，當外界把陳柏惟罷免案的下一場挑戰，鎖定在12月4大公投案做為對蘇內閣的不信任投票時，蘇貞昌卻切割說，公投應該「就事論事」，全然忘記「事在人為」。公投案的議題都是針對行政院推動的政策，蘇揆已開始憂心罷免的骨牌效應會推倒自己。

民進黨執政以來，遇事喊修法已成為卸責的藉口，甚至不惜操弄司法做為政治工具，這回陳柏惟被罷免後，又把腦筋動到修法。但別忘了，民主政治，選票是人民作主，小心再次作法自斃！