在蔡英文總統喊話力保下，台灣基進黨立委陳柏惟仍遭罷免。雖然陳柏惟並非民進黨籍，被罷免也與個人爭議性行為有關，不過小英的加入確實激化藍綠對決，罷免成功印證了台灣基層民眾對蔡政府有怨，也讓民進黨對接下來的4大公投案不敢大意。

今年以來，泛綠民代被提罷免的有民進黨桃園市議員王浩宇、前時代力量成員、後退出成為無黨籍的高雄市議員黃捷，以及台灣基進立委陳柏惟，民進黨對這3個人都表態支持，但對罷免案卻採取不同策略。

王浩宇罷免案民進黨冷處理，寄望降低投票率讓同意票無法跨過門檻，但最終仍被罷免成功；黃捷案改採大動員，號召支持者投不同意票，成功保住黃捷。這次的陳柏惟罷免案，民進黨原本也採冷處理，最後關頭從民調發現有危機，不僅賴清德在臉書公開支持陳柏惟這個「艱苦囝仔」；蔡英文也在民進黨中常會喊話力挺陳柏惟，說「不要讓認真的人孤單」，並呼籲選民冷靜做出選擇。

其實，陳柏惟罷免案在1個月前還很少人關注，尤其是黃捷罷免案未過後，外界普遍不看好刪Q能過關，不料陳柏惟自己捅了馬蜂窩，硬是要用台語質詢，槓上國防部長邱國正，被批作秀，不僅炒熱罷免氛圍，也讓之前駕車肇事逃逸、涉賭博電玩等劣跡被翻出。

即使如此，從投票前各家民調來看，陳柏惟罷免案仍處於成與不成邊緣，雖然同意票略高於不同意票，但一般預料，只要天氣影響選民出門投票的意願，就可能跨不過門檻。

周六投票當天，中部天氣不錯，但北部普遍溼冷，最終能通過罷免，除了陳柏惟個人言行爭議外，蔡英文、賴清德出面力挺，激發藍綠對決，讓不少人堅定出門投票是一大關鍵。

連前總統陳水扁都質疑，如果不炒成藍綠對決而是冷處理，「陳柏惟還會被罷免嗎？」藍綠對決的結果，民進黨輸了這局，也讓原本只屬於區域性的投票，成了民意的觀察指標。陳柏惟隸屬的台灣基進比民進黨更綠，陳柏惟的挫敗，對近期喊出「四個堅持」的蔡英文和民進黨是一記「當頭棒喝」。

2020年小英以「芒果乾」讓年輕族群返鄉投票順利連任，但今年5月本土疫苗大爆發，戳破蔡政府疫苗採購、醫療資源「超前部署」的謊言，3+11隔離破口、狂擋民間疫苗採購、台鐵太魯閣號事故等政策疏失一再甩鍋，都讓民怨愈來愈沸騰，「芒果乾」的效力也逐漸喪失。

對接下來的年底公投，民進黨立院黨團總召柯建銘也認為，這是個警訊，民進黨對公投案勢必要下鄉好好說明。

但這股民怨早已非政府大內宣能夠圍堵，只有更換內閣、重新調整失誤的政策，並一改重綠輕藍的地方政策，才能避免2018年地方選舉民進黨慘敗的歷史再度重演。