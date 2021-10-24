台中第二選區的公民23日用選票，讓陳柏惟成為第一個被成功罷免的立委。民進黨第一時間就將此次罷免結果定調為不具正當性的報復式罷免，並將罷免成功歸因於少數否決多數的制度性缺失，企圖掩蓋陳柏惟的個人爭議與民進黨操弄罷免議題的雙重標準，才是此次罷免通過的真正主因。

現今綠營口中不合理的罷免制度，肇因於民進黨第一次完全執政後，對罷免蔡正元失敗後的報復性修法。在修法前，罷免通過門檻原為「雙二一制」，意即必須有過半投票率，且投票人過半同意，方能罷免成功。但民進黨因人修法，以罷免規定須有過半投票率，把未投票者視為反對罷免顯不合理為由，取消投票率門檻。並將罷免門檻大幅下修為相對多數，且同意票達總選舉人數1/4即可罷免成功。

今日，可謂是民進黨種的因，由陳柏惟嘗到了苦果！但民進黨輕率地將罷免案成功歸因於制度缺失，恐低估人民的智慧。因為罷免門檻的修正全因民進黨的一黨之私，如今，民進黨卻反過來怪罪於制度本身，只是彰顯民進黨輸不起的本質！

攤開本屆立委選舉結果，比陳柏惟更為險勝的立委藍綠皆有，也極可能發生綠營口中少數否決多數的矛盾。但何以至今均未被發動所謂的報復式罷免？最主要的關鍵仍在於陳柏惟個人風格與問政表現極具爭議所致，透過媒體傳播能快速累積同意罷免者的共鳴。而民進黨口中的矛盾其實不過是轉移傾全黨之力，仍無助陳逃過罷免的遮羞布。民進黨試圖透過去脈絡化地描述不同選舉的情況與結果，巧妙避開合併選舉與單一選舉的差異，來掩飾蔡政府施政不得民心，被民意反噬的難堪下場。

此外，民進黨全黨上下都將此次罷免案汙名化，並在選舉過程中不斷操弄抗中保台、認知作戰或召喚黨國幽靈，以企圖勝選。但從選舉結果視之，顯然錯估形勢。畢竟將在地多數人同意的結果說成「惡罷」，意味民進黨選擇與在地民意對抗；而將自己發動的罷免視為具正當性，將其他團體發動的罷免則冠上報復式，只會再度喚起人民對民進黨是「雙標黨」的反感，不利後續即將登場的立委補選！

平心而論，陳柏惟雖遭罷免，但憑藉基進黨或陳的努力，絕對不可能有在台中第二選區獲得7萬以上選票的實力。顯示陳柏惟已成功透過此次罷免，迫使民進黨將過去對基進黨的暗助轉化為明助。在接下來多席次的地方議員選舉中，基進黨勢必再大吃民進黨豆腐，搶占綠營應有的議員席次。

反觀民進黨，只因不願認輸、停損，最後公親變事主，遲遲無法離開反罷免的戰場。本是地方自決的事務，民進黨偏偏要拉高成藍綠對決。殊不知，小綠正透過打開罷免的潘朵拉盒子，寄生民進黨、吸取民進黨的政治資本、竊取政治利益。藍營則把人民厭惡民進黨的雙標變成年底4項公投的提款機。民進黨三輸卻不自知！

（作者為立法委員國會辦公室主任）