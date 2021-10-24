前國台辦副主任孫亞夫近日稱，一旦大陸武統台灣，必是「台獨」與外國勢力所逼。這話訊息量不小，一來提醒美、台，大陸雖多次重申和平統一，但武統一直是選項；二來也釐清責任，大陸始終珍惜和平，可台灣方面卻出爾反爾、破壞現狀，甚至在美國支持下，站上火線挑釁，那就怪不了大陸迎頭痛擊，捍衛中華民族根本利益。

孫亞夫長年從事對台工作，和我一樣參與、見證「三通」以來兩岸春暖花開的時光。大陸用十足的誠意和善意維護台海和平穩定，更盡心盡力照顧台灣同胞。試問，是誰讓這樣的美麗風景，變成如今兵凶戰危？年輕人被洗腦，經過加工變成所謂「天然獨」，不少人也安逸慣了，以為兩岸和平從天而降，「現狀」就是「台獨」，所以能縱容蔡英文倒行逆施，自己身處危局還不自知。

然而，若非大陸自我克制，兩岸能有這麼多年的和平？兩岸和平的「現狀」，本是基於九二共識，以及台灣自己的《中華民國憲法》，確認兩岸是「國家統一前」一國兩區的關係。大陸從1979年以來，歷經多任領導，始終沒改變對這個現狀的認可，並堅持以和平手段為首選，先求互惠交流，對統一未設時間表。

對照台灣40多年以來，忽而「三民主義統一中國」，忽而「特殊國與國關係」，如今在島內當政的蔡英文，更從上台前所謂「維持現狀」，到自創只有 72年的「中華民國台灣」，公然兜售「兩國論」，破壞現狀的當然就是民進黨。

更可恥、可惡的是，既有膽走「台獨」路線，又何必還要借「中華民國」的殼，在中國人的雙十紀念日搞分裂國家的把戲？又何不直接推動「修憲」、「廢憲」，另創「台灣共和國」？既然有膽放話，宣稱「台灣前途由台灣人決定」，那還幹嘛虛偽矯情，說什麼「重啟協商」，與大陸尋求對話？現在不早該準備軍民動員，「市場變戰場」，老幼婦孺也都要拿起掃把，「全民皆兵」了嗎？

其實蔡英文的膽子完全就只是來自美國。我們可以合理推論，蔡英文不只講稿早由美國核定，甚至其對大陸嗆聲的「四個堅持」，根本就是美國要她說的，目的就在測試大陸，拉高籌碼，幫助美國榨乾「台灣牌」的剩餘價值。至於有識之士擔憂，外國勢力不斷煽動，不停玩火，最後真讓台海成火海，怎麼辦？但對蔡英文來說，最多一溜煙跑掉，或者跑不掉就投降，眼前只要得到美國支持，穩固她的地位，這些都不在她考慮之內。

那美國究竟給了什麼「承諾」，讓蔡英文有「底氣」耍弄危險遊戲？私下的「密謀」我們不知道，但公開的對台說詞無非是《台灣關係法》和「六項保證」，「承諾」會繼續「賣」台灣武器，讓台灣有「自我防衛」的能力。但是，且不論台灣得高價購買過時的二、三流武器，就以魚叉飛彈來說，台灣花了700多億台幣購買400枚，說是3年交貨一半，全部交貨則要拖到2029年。民進黨當局不才告訴我們，台海已面臨40年來最危險的情勢，大陸2025年就具備全面攻台能力？而如今美國慫恿台灣玩火，拜登聲稱「到時會來救」，前提都是台灣要先自己撐到美國來，那豈不是空頭支票，騙局一場？

藍綠不是不知蔡英文「四個堅持」公然違憲，也不是不知這個「中華民國」早就是名存實亡的空殼，但大家卻集體上下交相賊，只為個人選舉算計，迴避台灣高度倚賴大陸的現實，不把真相告訴人民。蘇貞昌與鄭麗文的罵戰，也充分說明台灣無力與大陸軍備競賽，只能靠「罵」、「拚」、「拿掃把」對抗大陸，最後負責做炮灰的是升斗小民，這就是台灣「民主選舉」造就的反智與悲哀。

拜登多次爭取見大陸國家主席習近平，號稱年底視訊會談，足見是美國有求於大陸。如今台灣所謂「護國神山」的台積電「自願」將商業機密交付美國，「神山」已悄悄被移，美國汲取台灣的最後一點價值，最後目的還是「賣台」。國安局長陳明通大言不慚，稱蔡英文任內台海都「安」，台灣民眾也都相信「十年內都不會統」，那大家就賭一把吧！

（作者為新黨前主席）